Investito da un treno a Monticello d’Alba, la vittima è un giovane di 26 anni

MONTICELLO D’ALBA – È stato identificato il giovane morto nell’investimento ferroviario avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 11 novembre, nei pressi di Monticello d’Alba, in provincia di Cuneo. La vittima aveva 26 anni.

L’episodio si è verificato intorno alle 18.30, quando il ragazzo è stato investito da un treno in transito sulla linea ferroviaria Alba-Germagnano, appartenente al Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino.

Restano ancora da chiarire le circostanze della tragedia. Gli accertamenti non hanno ancora permesso di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e non è noto se si sia trattato di un investimento accidentale, durante l’attraversamento dei binari, oppure di un gesto volontario.

I soccorsi e le indagini dopo l’investimento ferroviario

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Alba e Bra, insieme alle forze dell’ordine. Le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre sono stati avviati gli accertamenti necessari per ricostruire quanto successo.

L’investimento ha avuto pesanti conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria. Il traffico sulla linea SFM4 ha subito rallentamenti e soppressioni per consentire l’intervento dell’autorità giudiziaria e lo svolgimento delle operazioni.

La circolazione ferroviaria è tornata regolare intorno alle 22.55, quando la linea è stata riaperta al traffico.

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