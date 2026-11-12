Malika Ayane al Teatro Colosseo: Una voce che non chiede permesso

TORINO – Ieri sera Malika Ayane è salita sul palco del Teatro Colosseo con il Tour A Teatro 2026, un progetto che ha riportato la sua musica in una dimensione più intima, dove l’ascolto e l’interpretazione hanno trovato uno spazio privilegiato. Una vera cavalcata tra il meglio del suo repertorio con quasi trenta brani: un viaggio che va dagli esordi alle canzoni più recenti, senza nostalgia e senza piegarsi al “greatest hits”. Un teatro Colosseo pieno che ha risposto come si risponde a un’artista che si conosce da tempo ma che riesce ancora a sorprendere.

La messa in scena va dritta all’essenziale. Su un palco immerso nel rosso, la band è sistemata su pedane bordate da strisce di luce bianca: basso e batteria a sinistra, tastiere e chitarra a destra. Al centro c’è un vuoto che Malika occupa da sola. Dietro di lei, tre fari vintage su strutture metalliche richiamano un set cinematografico più che un concerto pop.

Il costume è già una dichiarazione d’intenti: un abito bianco oversize con polsini e colletto di piume, collant bianchi, plateau scultorei. Si aggiunge un in-ear impreziosito da un gioiello che le incornicia l’orecchio. È una figura quasi teatrale, a metà tra un Pierrot e una diva anni Sessanta, e spicca come una fiamma bianca sul rosso della scena. Non è solo estetica: dà alla serata un tono preciso, elegante ma ironico, mai ingessato.

Il concerto

L’avvio con “Finalmente”, “Primavera in città” e “Blu”, mette subito in chiaro che la sua voce è al centro della scena, piena, mobile, capace di passare dal sussurro all’apertura improvvisa senza perdere controllo. Con “Feeling Better” arriva il primo vero boato del pubblico. Il brano che l’ha fatta conoscere suona ancora fresco, nonostante i miglioramenti negli arrangiamenti e la crescita costante della sua qualità vocale.

La parte centrale alterna canzoni più recenti e classici: “Animali notturni”, “Dimentica domani”, “Ricomincio da qui” e “Come la prima volta” scorrono con naturalezza, e la parentesi di “Satisfy My Soul”. Malika si muove molto, vive sempre i suoi brani, da i più energici a quelli più intimi, danza in equilibrio sui tacchi, sale sulle pedane. La sua presenza scenica è fisica quanto vocale.

Il blocco che va da “Probabile” a “Mezzanotte” (“E se poi”, “Sogni tra i capelli”, “Diversamente”) è forse il più intimo della serata, accompagnato dai cambi d’abito che terminano con un elegante abito nero. Con “Tempesta”, “Tre cose” e “Senza fare sul serio” il teatro si scalda definitivamente, molti gli applausi spontanei durante i pezzi. “È andata così” e “Imprendibile” chiudono il set principale, prima dell’encore.

Il bis è generoso, un piccolo concerto nel concerto. Si parte con “Ansia da felicità (Sonntag Living)” e si passa per “Neve casomai” e “Peccato originale”. Poi arriva “Adesso e qui (nostalgico presente)”, forse il momento più emozionante della serata, prima del congedo con “Come foglie”. Chiudere con il brano di Sanremo che l’ha consacrata è un modo elegante di ricordare da dove tutto è partito.

Il programma del Teatro Colosseo

La stagione continua al Teatro Colosseo con un calendario fitto. Ecco i prossimi spettacoli:

Gio 12 novembre: Steve Hackett, Best of Genesis & Solo Gems 2026 Tour (sold out)

Ven 13 novembre: Francesca Michielin, Live nei teatri 2026

Sab 14 novembre: Monet. Una vita a colori, di Marco Goldin

Lun 16 novembre: Michele Zarrillo, L’elefante e la farfalla – Tour 2026

Mar 17 novembre: Pablo Trincia, L’uomo sbagliato – un’inchiesta dal vivo

Gio 19 novembre: J-Ax, Non aprite quel teatro, con Pedar e Matteo Lenardon (sold out)

Ven 20 novembre: Luca Bizzarri, Non hanno un (amico) dubbio

Sab 21 novembre: Stefano Rapone, Comico dai ruoli mai principali (sold out)

22–23 novembre: Vinicio Capossela, E morte non avrà dominio – Ballad Opera, con

Pierpaolo Capovilla

Mar 24 novembre: Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini in Breaking Brecht

Mer 25 novembre: Arisa, Live Tour (sold out)

26–27 novembre: Marco Paolini, Bestiario Idrico

Nei prossimi mesi:

21 dicembre: Michele Bravi (data spostata dal 9 novembre; i biglietti già acquistati restano validi)

18 e 19 gennaio, 20 febbraio 2027: Illumina Show

28 gennaio 2027: Daniela Lucangeli, Si chiamerà… Futura!

29 Gennaio Bryan Adams (Bare Bones Tour – concerto acustico)

18–19 febbraio 2027: Luca Ravenna, Flamingo

31 marzo 2027: Subsonica, ultima tappa di Subsonica a teatro (biglietti in vendita da venerdì 13 novembre alle 11)

4 aprile 2027: Giovanni Allevi, Piano Solo Tour

14–15 aprile 2027: I Panpers, Terapia di coppia

22 aprile 2027: Marco Masini, Teatri 2027

Il programma completo e i biglietti sono su teatrocolosseo.it, o alla biglietteria di via Madama Cristina 71.

Foto e report Paolo Pavan/QP

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