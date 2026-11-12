Nuovi allarmi bomba nelle scuole in Piemonte, ma poche evacuazioni: decisive le indicazioni del Ministero

PIEMONTE – «Vi informo che l’edificio è stato minato e in questo momento la vostra vita è in pericolo». La mail intimidatoria inviata dal sedicente Mikhail Andropov ha raggiunto anche oggi molte scuole in tutta Italia, ben 3 778 secondo i dati provvisori diffusi dal ministero. Non hanno fatto eccezione le scuole piemontesi.

Il prefetto può decidere controlli o evacuazioni se ravvisato pericolo

A differenza di ieri, però, pochi istituti sono stati evacuati. Decisivo è stato anche il messaggio del Ministero dell’Istruzione, che questa mattina ha indicato di non procedere all’evacuazione degli edifici «in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo». La comunicazione del Ministero ha sottolineato che comunque «resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio» e che «le scuole, qualora ne ravvisino i presupposti, possono fornire al Prefetto territorialmente competente ogni elemento ed informazione utile per le necessarie valutazioni». Indicazione quest’ultima che è stata seguita da numerosi dirigenti scolastici.

Telefonata anonima al Tommaseo

In alcuni casi si è proceduto invece con l’uscita delle classi da scuola. A Torino, in via Nizza, decine di bambini hanno trovato riparo nella chiesa del Sacro Cuore. Qui si sono seduti sulle panche, mentre il parroco don Riccardo ha acceso il riscaldamento. È stata invece una telefonata anonima, arrivata al centralino alle 13.35, a fare scattare l’allarme nella scuola primaria Nicolò Tommaseo, sempre a Torino. Come da indicazioni ministeriali, la preside ha contattato la prefettura: il sopralluogo della polizia non ha rilevato elementi inconsueti o pericolosi, e le lezioni sono proseguite regolarmente. Nell’Alessandrino evacuate scuole a Novi Ligure e a Valenza, mentre all’istituto Vochieri del capoluogo è arrivata un’email diversa, con un altro mittente ma lo stesso contenuto di mercoledì. La scuola non è stata evacuata ma ispezionata dalla polizia.

Il governo al lavoro

Sul fronte istituzionale, questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un tavolo in cui il governo ha dialogato con i leader dell’opposizione sugli allarmi bomba, mentre nel pomeriggio è stato convocato il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Domani seguirà un tavolo tecnico ristretto, per stilare un protocollo condiviso.

Le indagini

Intanto, secondo quanto riportato da Rai Tgr Piemonte, la procura di Torino ha aperto un’inchiesta per procurato allarme aggravato. I magistrati sono al lavoro per ricostruire l’origine delle minacce. Simili procedimenti sono stati aperti anche in altre città, come a Milano.

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