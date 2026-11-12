Treni nell’Astigiano, vertice con RFI e Trenitalia: puntualità in calo su Asti-Acqui e SFM6

ASTI – La puntualità migliora sulla Alba-Asti, mentre registra una lieve flessione sulla Asti-Acqui e sulla SFM6, il collegamento tra Asti, Torino e l’aeroporto di Caselle. È il quadro dei dati regionali riferito dopo il confronto convocato dall’assessore ai Trasporti Marco Gabusi con Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, reso noto l’11 novembre.

Secondo il resoconto, Asti-Acqui e SFM6 mantengono comunque livelli di puntualità superiori al 90%. Non sono però indicate le percentuali precise delle singole linee né l’entità del calo. Le misure descritte dopo l’incontro riguardano soprattutto altre direttrici: non sono stati precisati interventi dedicati alle due linee astigiane.

Il confronto sulle linee che servono Asti

Nel quadro presentato dalla Regione, la Alba-Asti figura tra le linee che hanno migliorato la puntualità rispetto al 2025; lo stesso vale per la Torino-Genova. Asti-Acqui e SFM6 sono invece tra quelle in lieve peggioramento.

Per interpretare il confronto mancano alcuni elementi: le percentuali delle singole linee, la soglia di ritardo usata per definire un treno puntuale e il periodo esatto di rilevazione. I dati disponibili indicano quindi una tendenza, ma non permettono di stabilire quanti treni in più siano arrivati in ritardo o in quali fasce orarie si concentrino i disagi.

La SFM6 collega Asti all’aeroporto di Caselle passando per Torino. Nel nodo torinese consente l’interscambio con altre linee del servizio ferroviario metropolitano.

Puntualità e soppressioni: che cosa misurano i dati regionali

Nel confronto è stato richiamato anche l’indice complessivo di puntualità regionale: 89,59% nel 2026, contro l’89,46% nel 2025 e l’88,75% nel 2024. È un indicatore di rete e non descrive da solo l’andamento di una singola tratta. Per il 2026 il dato si riferisce alla rilevazione disponibile al momento del vertice, non all’intero anno.

Un secondo numero riguarda le cancellazioni: secondo il resoconto dei dati illustrati dalla Regione, sulla SFM2, la Pinerolo-Torino-Chivasso, le soppressioni sono diminuite del 10,5% in valore assoluto rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato non riguarda l’intera rete né le linee astigiane; le date esatte del periodo confrontato non sono indicate.

La distinzione conta per chi viaggia: un treno effettuato in ritardo mantiene il collegamento, mentre una corsa soppressa lo elimina. Ridurre le cancellazioni non significa necessariamente aver risolto il problema dei ritardi. Gabusi ha spiegato che la Regione ha chiesto di salvaguardare le corse nelle fasce usate dai pendolari, riconoscendo però che «anche i ritardi rappresentano un problema serio».

Le misure annunciate e i precedenti sull’Asti-Acqui

Il confronto si è concentrato anche sui cantieri della Torino-Milano e sulle difficoltà della SFM2. Per quest’ultima è stato deciso di anticipare di un’ora la presenza mattutina dei tecnici lungo la linea, con l’obiettivo di intervenire prima sulle anomalie. È stata inoltre prevista una migliore programmazione dei lavori nel nodo ferroviario torinese, per evitare sovrapposizioni che interferiscano con la circolazione.

Il resoconto non indica una data di avvio delle misure né attribuisce il presidio anticipato all’Asti-Acqui o alla SFM6. Non è quindi possibile considerarne già avviati interventi specifici su queste due linee.

Sull’Asti-Acqui i disagi erano stati segnalati già nei mesi precedenti. A settembre il consigliere regionale Fabio Isnardi aveva ripreso le segnalazioni del Coordinamento per la mobilità integrata e sostenibile su ritardi e cancellazioni avvenuti durante l’estate. Il 15 settembre Isnardi e altri consiglieri hanno inoltre presentato un’interrogazione sui disservizi di luglio e agosto. Le segnalazioni riguardano episodi sulla linea e non costituiscono un dato statistico direttamente confrontabile con l’indice di puntualità illustrato dopo il vertice.

La Regione ha indicato che continuerà a monitorare la circolazione anche attraverso il confronto con le associazioni dei pendolari. Per valutare gli effetti sull’Astigiano serviranno dati di linea più dettagliati e indicazioni su eventuali interventi dedicati.

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