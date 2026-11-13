Biella, cedimento in Salita di Riva: chiuso il ponte della Maddalena

BIELLA – Mattinata di pesanti disagi e forti rallentamenti nel Biellese a causa di un improvviso cedimento della sede stradale registrato in Salita di Riva, che ha reso necessaria la chiusura immediata al traffico del ponte della Maddalena.

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattina, mobilitando tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i tecnici incaricati di eseguire i rilievi e coordinare gli interventi di messa in sicurezza.

Viabilità compromessa

La chiusura dell’attraversamento ha inevitabilmente mandato in tilt la circolazione cittadina, provocando lunghe code e incolonnamenti lungo via Ogliaro e via Corradino Sella, in direzione dell’imbocco dell’altro attraversamento del torrente Cervo, il ponte Nino Cerruti. La situazione del traffico rimane fluida ma critica, con possibili variazioni e disagi per i pendolari nel corso della giornata.

Dalle prime verifiche effettuate sul posto, il cedimento interessa in modo circoscritto la sede stradale di Salita di Riva, senza che si registrino al momento criticità di natura strutturale a carico del corpo del ponte della Maddalena.

Le verifiche dei tecnici e l’ipotesi della tubazione

Tra le piste iniziali al vaglio delle squadre tecniche intervenute per ripristinare il passaggio vi è quella legata a un guasto idrico e, secondo i primi riscontri, la rottura di una tubazione sotterranea avrebbe provocato una perdita d’acqua all’origine del cedimento del manto stradale.

Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sull’esito delle verifiche strutturali e sulla stima dei tempi necessari per completare i lavori di ripristino e riaprire in sicurezza l’arteria viaria.

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