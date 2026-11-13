Giovanni Ferrero riceverà il Tartufo dell’Anno 2026: il riconoscimento celebra gli 80 anni dell’azienda

ALBA – Sarà Giovanni Ferrero a ricevere il Tartufo dell’Anno 2026, il riconoscimento assegnato dalla Città di Alba e dall’Ente Fiera in occasione della 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. La cerimonia si terrà lunedì 30 novembre, alle 18, al Teatro Sociale “G. Busca” e sarà dedicata anche agli 80 anni dalla fondazione dell’azienda Ferrero, nata proprio ad Alba nel 1946.

La scelta vuole rendere omaggio al legame tra la famiglia Ferrero e il territorio albese. In otto decenni l’azienda è cresciuta fino a diventare uno dei marchi italiani più conosciuti a livello internazionale, mantenendo le proprie radici nella città in cui è nata.

«La storia di Ferrero e quella di Alba sono profondamente intrecciate», sottolinea il sindaco Alberto Gatto. «Ottant’anni fa tutto è cominciato qui, in una città che nel tempo è cambiata e si è sviluppata, proprio come l’azienda, contribuendo a costruire una storia di successo riconosciuta in tutto il mondo». Il primo cittadino evidenzia inoltre come Ferrero sia parte della storia della comunità albese e come questo riconoscimento rappresenti un omaggio al percorso imprenditoriale della famiglia, capace di mantenere un forte legame con il territorio nonostante l’espansione internazionale.

Anche il presidente dell’Ente Fiera, Axel Iberti, sottolinea il valore del rapporto tra l’azienda e la città. Il tema della 96ª edizione della Fiera, «Le Autentiche Relazioni», trova nella storia di Ferrero un esempio significativo: «Una storia straordinaria, che affonda le proprie radici nella nostra terra e che, attraverso ottant’anni di visione imprenditoriale, competenze, capacità di innovazione e cultura del lavoro, ha saputo conquistare il mondo senza smarrire il valore delle proprie origini».

Per Iberti, Giovanni Ferrero rappresenta la continuità di questa esperienza imprenditoriale e la sua proiezione verso il futuro. La consegna del Tartufo dell’Anno vuole quindi celebrare non soltanto una realtà del Made in Italy, ma anche un’impresa che ha contribuito a rendere Alba conosciuta nel mondo.

Soddisfazione per la scelta è stata espressa anche dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha ricordato alcuni dei precedenti destinatari del riconoscimento, tra cui Sophia Loren e Marcello Lippi. «Questo Tartufo dell’Anno è in assoluto quello che mi emoziona di più e mi coinvolge di più, perché consegnarlo a Giovanni Ferrero è davvero un omaggio ad Alba», ha dichiarato.

Cirio ha infine sottolineato il rapporto tra la famiglia Ferrero e la comunità albese, definendo il riconoscimento un tributo non solo a Giovanni Ferrero, ma anche alla città che nella storia dell’azienda e della sua famiglia si riconosce con affetto e riconoscenza.

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