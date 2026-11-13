Torino, 19 morti sulle strade nei primi nove mesi del 2026: il bilancio della polizia locale

TORINO – A Torino sono 19 le persone morte nei sinistri rilevati dalla polizia locale tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026. Nello stesso periodo gli agenti sono intervenuti per 3.056 sinistri, nei quali si contano 3.229 feriti. Tra le vittime ci sono quattro pedoni, tre ciclisti e due persone che usavano mezzi di micromobilità elettrica.

Il bilancio della polizia locale è stato presentato il 12 novembre al Teatro Carignano, durante la cerimonia per il 235° anniversario del Corpo. I dati riguardano i sinistri rilevati dalla polizia locale e non coincidono necessariamente con il totale degli incidenti avvenuti in città.

Pedoni, ciclisti e micromobilità: le persone coinvolte

Le tre categorie individuate nel bilancio comprendono nove delle 19 vittime e 858 dei 3.229 feriti. I numeri descrivono il modo in cui le persone coinvolte si spostavano, non le responsabilità o le cause dei singoli sinistri.

Categoria Persone morte Persone ferite Pedoni 4 392 Ciclisti 3 227 Utenti di micromobilità elettrica 2 239

Nei sinistri sono stati coinvolti complessivamente 6.130 veicoli, tra cui 556 motocicli, 273 biciclette e 299 mezzi di micromobilità elettrica. Il numero dei veicoli coinvolti misura un aspetto diverso da quello delle persone ferite.

Oltre tremila sinistri in nove mesi

Dei 3.056 incidenti rilevati fino al 30 settembre, il bilancio ne indica 2.320 con feriti e 736 con soli danni materiali. Il totale corrisponde a una media di circa 11 snistri al giorno nei 273 giorni del periodo: è una media sull’intervallo, non il numero registrato ogni giorno.

Per avere un riferimento, le statistiche annuali della polizia locale riportano per l’intero 2025 4.425 sinistri rilevati, 4.341 feriti e 17 morti. Le vittime conteggiate nei primi nove mesi del 2026 sono quindi più di quelle dell’intero anno precedente; le diverse durate non consentono però, da sole, di valutare l’andamento a parità di periodo.

Le violazioni accertate

Il bilancio comprende anche 583.545 violazioni del Codice della strada. Di queste, 278.818 riguardano la sosta irregolare, comprese 162.712 accertate dagli addetti Gtt. Sono 15.765 le infrazioni relative alla circolazione o alla sosta di biciclette, monopattini e altri mezzi di mobilità sostenibile.

Sono stati accertati anche 334 casi di guida in stato di ebbrezza, 28 di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e 667 violazioni per mancanza di assicurazione.

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