Picchia la madre di 70 anni dopo un rimprovero, 40enne arrestata a Verbania

VERBANIA – Una donna di 40 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con la grave accusa di lesioni aggravate ai danni della propria madre, una signora di settant’anni.

I fatti si sono consumati all’interno dell’abitazione dell’anziana, dove la figlia era tornata a vivere recentemente dopo aver perso il lavoro. Un ritorno forzato che, probabilmente unito alla difficile situazione occupazionale e alla malattia della madre, aveva reso il clima domestico estremamente teso.

L’aggressione e l’intervento della polizia

A scatenare la violenza sarebbe stato un ennesimo rimprovero mosso dall’anziana nei confronti della figlia in merito alla sua situazione attuale. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, con la quarantenne che si è scagliata contro la madre.

È stata la stessa vittima a trovare la forza di chiedere aiuto e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura, che hanno trovato la settantenne con evidenti segni di percosse sul corpo. L’intervento immediato ha permesso di prestare i primi soccorsi all’anziana, trasferita d’urgenza in ospedale dove i medici le hanno riscontrato lesioni e contusioni giudicate guaribili in diversi giorni.

La convalida dell’arresto e le misure cautelari

Gli accertamenti condotti dagli investigatori hanno fatto emergere un quadro di reiterati dissapori e di rapporti ormai esasperati tra le due donne. Di fronte alla gravità degli elementi raccolti, per la quarantenne sono scattate le manette.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari, il quale ha disposto nei confronti della donna la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese