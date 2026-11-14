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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 14 novembre 2026: i numeri vincenti e il jackpot da 54,3 milioni di euro
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto, ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto e ai principali ritardatari
Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 20:00, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto serale e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.
I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot di 54,3 milioni di euro.
Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro ed extra del 10eLotto in tempo reale. Si ricorda che per le prossime estrazioni bisognerà attendere martedì 17 novembre 2026.
Ecco i numeri del Lotto di sabato 14 novembre 2026:
- Bari: 38 – 30 – 06 – 56 – 57
- Cagliari: 71 – 18 – 42 – 67 – 54
- Firenze: 89 – 57 – 21 – 25 – 62
- Genova: 24 – 47 – 88 – 65 – 70
- Milano: 13 – 63 – 10 – 24 – 05
- Napoli: 55 – 69 – 35 – 36 – 90
- Palermo: 71 – 14 – 27 – 34 – 80
- Roma: 35 – 01 – 54 – 36 – 51
- Torino: 48 – 31 – 21 – 19 – 87
- Venezia: 32 – 85 – 59 – 40 – 25
- Nazionale: 36 – 01 – 32 – 18 – 05
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 14 novembre sono:
Numero oro: […]
Doppio oro: […]
Extra: […]
I numeri del Superenalotto del 14 novembre 2026:
La combinazione vincente è: […]
Il numero Jolly è: […]
Il numero Superstar è: […]
Il Jackpot del Superenalotto: 54,3 milioni di euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 17 novembre 2026:
I numeri ritardatari in assoluto: […]
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 novembre: […]
I simboli estratti al Simbolotto […] […] […] […] […]
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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