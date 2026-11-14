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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 14 novembre 2026: i numeri vincenti e il jackpot da 54,3 milioni di euro

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto, ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto e ai principali ritardatari
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

25 minuti fa

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Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 20:00, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto serale e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.

I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot di 54,3 milioni di euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro ed extra del 10eLotto in tempo reale. Si ricorda che per le prossime estrazioni bisognerà attendere martedì 17 novembre 2026.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 14 novembre 2026:

  • Bari:                  38 – 30 – 06 – 56 – 57
  • Cagliari:           71 – 18 – 42 – 67 – 54
  • Firenze:            89 – 57 – 21 – 25 – 62
  • Genova:           24 – 47 – 88 – 65 – 70
  • Milano:             13 – 63 – 10 – 24 – 05
  • Napoli:             55 – 69 – 35 – 36 – 90
  • Palermo:          71 – 14 – 27 – 34 – 80
  • Roma:               35 – 01 – 54 – 36 – 51
  • Torino:              48 – 31 – 21 – 19 – 87
  • Venezia:           32 – 85 – 59 – 40 – 25
  • Nazionale:       36 – 01 – 32 – 18 – 05

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 14 novembre sono:

Numero oro: […]

Doppio oro: […]

Extra: […]

I numeri del Superenalotto del 14 novembre 2026:

La combinazione vincente è: […]

Il numero Jolly è: […]

Il numero Superstar è: […]

Il Jackpot del Superenalotto: 54,3 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 17 novembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto: […]

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 novembre: […]

I simboli estratti al Simbolotto […] […] […] […] […]

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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