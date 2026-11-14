Due minorenni in scooter contro il guardrail a Novara: sono gravissimi

NOVARA – Due giovanissimi di 16 e 17 anni che viaggiavano a bordo di uno scooter sono rimasti vittime di un violentissimo impatto questa notte, finendo per schiantarsi contro il guardrail a margine della carreggiata. Le loro condizioni sono apparse immediatamente disperate ai soccorritori a causa delle gravissime lesioni riportate.

I soccorsi d’urgenza

Sul luogo del sinistro sono intervenute tre ambulanze e, dopo le prime cure prestate sul posto dall’équipe sanitaria per stabilizzare i feriti, i due adolescenti sono stati trasferiti d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Nel corso della notte, entrambi sono stati sottoposti a complessi interventi chirurgici d’urgenza a causa della subamputazione degli arti inferiori riportata nel violento impatto. Per il diciassettenne, in particolare, i medici stanno lottando per tentare di salvare la gamba compromessa. Le condizioni di entrambi restano serie e la prognosi è riservata, mentre la struttura sanitaria ha fatto sapere che ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico saranno gestiti direttamente dai canali ospedalieri.

Nel frattempo, le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno avviato i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo a due ruote.

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