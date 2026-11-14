Un operaio perde un braccio cercando di recuperare il cellulare: accade nel Vercellese

VALDUGGIA – Un gesto d’istinto e in una frazione di secondo una distrazione si è trasformata in un dramma sul lavoro che è costata cara ad un dipendente. All’interno della Amco, azienda di Valduggia specializzata in lavorazioni meccaniche e assemblaggio di componenti in ottone, un operaio di 38 anni ha subito la parziale amputazione di un braccio nel tentativo di recuperare il suo smartphone.

Il blocco tempestivo del macchinario

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il lavoratore si trovava nei pressi di un macchinario dotato di nastro trasportatore quando gli è improvvisamente scivolato di mano il telefono cellulare, cadendo sulla linea di movimento. Nel tentativo immediato e istintivo di recuperare l’apparecchio prima che venisse inghiottito dal sistema, l’uomo è rimasto agganciato, finendo con l’arto tra gli ingranaggi in movimento.

A evitare conseguenze ancora più tragiche è stata la prontezza di riflessi del titolare dell’azienda, che ha assistito alla scena e ha bloccato tempestivamente il macchinario, riuscendo a liberare il dipendente.

Il ricovero

L’operaio è stato stabilizzato sul posto dall’équipe sanitaria e trasferito d’urgenza all’ospedale di Borgosesia. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di ortopedia e non è in pericolo di vita, sebbene le conseguenze dell’incidente si siano rivelate gravissime.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti di rito. I tecnici dello Spresal hanno effettuato i rilievi all’interno dello stabilimento per verificare il rispetto delle normative di sicurezza, mentre la Procura di Vercelli ha aperto un fascicolo d’inchiesta per chiarire ogni dettaglio della dinamica, pur profilandosi, dai primi rilievi, l’ipotesi di una tragica fatalità legata a una reazione impulsiva.

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