Sospesa un’attività di kebab a Saluzzo: due lavoratori in nero, poi assunti

SALUZZO- Un’attività di ristorazione specializzata in kebab è stata sospesa dopo un controllo dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Cuneo: due dei tre lavoratori identificati nel locale risultavano impiegati senza la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro. Dopo l’accaduto, il titolare avrebbe poi formalizzato le assunzioni dei due dipendenti.

Al datore di lavoro sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per 9.360 euro.

Secondo le informazioni pervenute, il datore avrebbe anche adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del personale.

La regolarizzazione non comporta però la revoca automatica della sospensione, come previsto dalla disciplina illustrata nella modulistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

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