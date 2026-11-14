Verbania, entrata gratuita a Villa Giulia durante la mostra della camelia invernale

VERBANIA – A Villa Giulia, a Verbania Pallanza, è aperta la ventesima Mostra della camelia invernale: l’esposizione e il mercato delle piante proseguono fino a domenica 15 novembre 2026, dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito. Il programma comprende anche visite ai giardini e un tour in motoscafo, per i quali è obbligatoria la prenotazione.

La manifestazione, organizzata dal Verbania Garden Club con il Comune, è stata inaugurata sabato 14 novembre. Nei saloni della villa sono esposte oltre 100 varietà di camelie provenienti da vivai, parchi botanici e giardini privati del Lago Maggiore. L’allestimento comprende anche composizioni floreali e pannelli sulla storia della camelia e della floricoltura locale.

Le visite di domenica 15 novembre

Alle 10.30 sono previste due visite: ai Giardini botanici di Villa Taranto, con un massimo di 30 partecipanti, e alla collezione di circa 200 camelie di Villa Giuseppina, sul Monterosso.

Per Villa Giuseppina il ritrovo è alla chiesa della Madonna di Campagna, in viale Azari 113: da lì è prevista una camminata di circa 40 minuti. Alle 11 è in programma anche la visita alla collezione di 400 camelie di Villa Anelli, a Oggebbio, con il presidente della Società Italiana della Camelia.

Nel pomeriggio, alle 14, dal pontile dei motoscafi sul lungolago di Pallanza parte un giro per osservare i giardini dal lago, accompagnati dalla botanica Carola Lodari. Alle 14.30, nel parco della biblioteca di Villa Maioni, il Garden Club conduce una visita alla collezione di camelie invernali.

Le visite guidate e i tour sono a numero chiuso: per prenotare e conoscere la disponibilità consultare il sito.

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