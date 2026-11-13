ATP Finals a Torino, Binaghi: biglietti venduti in crescita del 3% rispetto al 2025

TORINO – Per le ATP Finals di Torino sono stati venduti circa 5.500 biglietti in più rispetto al record di presenze dell’edizione 2025, con una crescita del 3%. Il dato è stato presentato il 12 novembre dal presidente della FITP Angelo Binaghi, secondo il quale la manifestazione si avvia verso il tutto esaurito nelle 15 sessioni.

Il torneo si disputa all’Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre 2026. Nella presentazione pubblicata dalla FITP, Binaghi ha indicato anche 9.000 posti in più rispetto all’anno precedente, grazie alla collaborazione con Parco Olimpico, e ha detto che restava spazio per ulteriori acquisti.

Come sono organizzate le 15 sessioni

Il programma della biglietteria ufficiale distingue due sessioni al giorno dal 15 al 21 novembre e una sessione conclusiva il 22. Ogni sessione comprende un incontro di doppio e uno di singolare; orari e programma sono indicativi e possono cambiare.

Giornate Fase Sessioni previste 15-20 novembre Gironi Una diurna e una serale al giorno 21 novembre Semifinali Una diurna e una serale 22 novembre Finali Unica sessione, dalle 15

La distinzione conta anche per l’accesso: al termine della sessione pomeridiana, spiega la biglietteria ufficiale, devono uscire dall’impianto anche i possessori di un biglietto per quella serale.

Dove controllare biglietti e prezzi

La pagina ufficiale dei biglietti indica la biglietteria del torneo e TicketOne come canali per acquistare ingressi giornalieri o abbonamenti. Il quadro comunicato dalla FITP riguarda le vendite complessive al 12 novembre: non garantisce che ci siano posti nella singola sessione scelta.

Prima dell’acquisto occorre quindi controllare sui canali indicati la disponibilità e il prezzo per giornata, fascia oraria e settore. Il listino ufficiale permette di orientarsi tra le diverse tipologie, ma non sostituisce la verifica dei posti effettivamente acquistabili.

Gli italiani in campo e la viabilità a Torino

Il torneo riunisce otto singolaristi e otto coppie di doppio. Flavio Cobolli partecipa al singolare, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in gara nel doppio. Per Cobolli è la prima qualificazione alle Finals; nel girone affronterà Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe.

Chi ha già un ingresso può consultare anche le modifiche alla viabilità nell’area dell’Inalpi Arena previste per la manifestazione.

Le partite iniziano domenica 15 novembre; le finali sono in programma domenica 22. Eventuali aggiornamenti degli organizzatori potranno chiarire l’andamento delle vendite, mentre il risultato finale sarà noto a manifestazione conclusa.

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