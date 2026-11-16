TORINO – Esordio amaro per Flavio Cobolli alle ATP Finals di Torino. Il tennista romano lotta ma viene sconfitto in due set da Daniil Medved.

Il primo set è equilibratissimo e si chiude solo al tie break a vantaggio del russo (7-4).

Nel secondo Cobolli deve cedere agli ace dell’avversario che riesce a sfruttare le debolezze dell’italiano.

7-6 6-3 il risultato finale ed ora per Cobolli il passaggio del turno è appeso ad un filo molto sottile, visto che dovrà giocarselo anche con Alcaraz.

Nell’altro match del pomeriggio Puetz e Krawietz hanno avuto la meglio sulla coppia Skupski / Harrison in maniera netta per 6-1 6-3.

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