Bagna Cauda Day 2026, al via il 20 novembre: oltre 160 locali per il piatto piemontese per eccellenza

PIEMONTE – Torna il Bagna Cauda Day, la manifestazione che ogni anno celebra uno dei piatti simbolo della tradizione piemontese. La quattordicesima edizione prenderà il via venerdì 20 novembre, con l’accensione dei fujot in oltre 160 locali tra ristoranti, osterie, agriturismi e cantine. Due i fine settimana coinvolti: dal 20 al 22 novembre e dal 27 al 29 novembre, con appuntamenti ad Asti e iniziative che ormai raggiungono cinque continenti.

Organizzata dall’associazione culturale Astigiani, la manifestazione si presenta quest’anno con il motto “Questo bavaglio ci rende liberi”, interpretato dall’artista astigiano Stefano “Pedro” Porro nel Bavagliolone 2026, che sarà consegnato ai partecipanti. Tra le novità c’è anche il ritorno del Palot da Fujot, una piccola paletta in metallo progettata dagli ingegneri della Way Assauto per spostare il lumino acceso sotto il tradizionale recipiente in terracotta.

Come partecipare e quanto costa

Per prendere parte alla manifestazione è sufficiente scegliere uno dei locali aderenti sul sito www.bagnacaudaday.it e prenotare direttamente. Come da tradizione, i semafori del gusto permetteranno di individuare la versione preferita: rossa per la bagna cauda classica, “come Dio comanda”, gialla per quella eretica, con l’aglio stemperato, e verde per la versione atea, senza aglio.

Il prezzo di riferimento è di 30 euro, con il vino proposto a 15 euro a bottiglia. Torna anche la formula “Sporta a ca’”, pensata per chi preferisce gustare la bagna cauda a casa propria. Alcuni locali proporranno inoltre un finale con il tartufo.

La Carovana della Bagna Cauda arriva ad Asti il 21 novembre

Tra gli appuntamenti in programma c’è la Carovana delle auto d’epoca, prevista per sabato 21 novembre. Gli equipaggi partiranno dalla Liguria portando simbolicamente i tre ingredienti della bagna cauda: l’aglio di Vessalico, l’olio nuovo di olive taggiasche e le acciughe del Mar Ligure.

Dopo una tappa a Nizza Monferrato, le auto dei club Camea di Asti e Cave di Imperia arriveranno ad Asti alle 17.30, in piazza Libertà, dove è prevista l’accensione del grande fujot.

Il 29 novembre i Premi Testa d’Aj e lo spettacolo di Moni Ovadia

La giornata conclusiva di domenica 29 novembre sarà dedicata anche ai Premi Testa d’Aj, assegnati a personalità che si distinguono per originalità, indipendenza di pensiero e determinazione.

La cerimonia si terrà alle 16.30 al Palco 19 di Asti. Tra i premiati ci saranno Moni Ovadia, la chef Mariuccia Roggero Ferrero, l’attrice Chiara Buratti e l’artista Stefano “Pedro” Porro, autore del Bavagliolone 2026.

Alle 18.30, sempre al Palco 19, Moni Ovadia porterà in scena Lezioni di umorismo. Per una critica della ragion umoristico-paradossale, spettacolo scritto insieme a Elisa Savi. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro.

Dall’Italia al Giappone, la bagna cauda supera i confini

Il Bagna Cauda Day non si ferma al Piemonte. Negli anni la manifestazione ha raggiunto anche ristoranti e appassionati all’estero, con iniziative a New York, Berlino, Shanghai e in Giappone. Altre occasioni di incontro sono organizzate spontaneamente da piemontesi e italiani in Senegal, Canada, Estonia, Francia, Spagna e Ungheria.

Un piatto nato dalla tradizione contadina che continua così a riunire persone e comunità anche lontano dal territorio d’origine.

Vini astigiani e solidarietà

Ad accompagnare la bagna cauda saranno i vini di quattro storiche aziende astigiane: Bava, Braida, Cascina Castlèt e Coppo.

La manifestazione mantiene anche il proprio impegno sociale e ambientale. Gli utili sostengono infatti progetti a favore della comunità e del territorio, tra cui il Bosco degli Astigiani, sulle colline di Viatosto.

Per chi non riuscirà a partecipare a novembre, l’appuntamento tornerà dal 28 al 31 gennaio 2027 con la Bagna della Merla.

L’elenco dei locali aderenti, le modalità di prenotazione e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.bagnacaudaday.it.

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