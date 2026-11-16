Meteo Piemonte, in arrivo vento forte e foehn: possibili nevicate sulle Alpi e piovaschi in pianura

PIEMONTE – Nei prossimi giorni il Piemonte sarà interessato da condizioni di variabilità, con il passaggio di perturbazioni atlantiche e una sostenuta circolazione di correnti occidentali in quota. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, sono attesi venti forti soprattutto sui settori alpini, nevicate in montagna e locali piovaschi sulle zone pedemontane.

Per oggi è previsto cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle Alpi nordoccidentali, in particolare nelle zone di confine.

La situazione cambierà nelle prossime ore, quando le correnti occidentali si intensificheranno portando venti forti sui rilievi, soprattutto sulle Alpi Cozie e Graie. Da domani sera il foehn interesserà le vallate alpine, per poi estendersi anche alle pianure nel corso dei pomeriggi di mercoledì e giovedì.

Sulle montagne sono previste nevicate, con accumuli moderati alle quote più elevate. Qualche piovasco potrebbe invece interessare i settori pedemontani e le pianure adiacenti ai rilievi alpini: le precipitazioni sono attese nel primo pomeriggio di martedì e nelle ore che precedono l’alba di giovedì.

Infine, nelle zone pianeggianti potranno formarsi banchi di nebbia durante le ore più fredde, soprattutto prima dell’arrivo dei venti più intensi.

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