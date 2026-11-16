Stracôni 2026, raccolti 136.500 euro: contributi in consegna il 20 novembre

CUNEO – La Stracôni 2026 ha raccolto 136.500 euro da destinare a scuole, associazioni e realtà del territorio. Gli organizzatori hanno pubblicato il bilancio dei contributi e annunciato la consegna per venerdì 20 novembre, durante la Serata del Cuore nella sede della Banca di Caraglio.

La somma supera di 31.500 euro i 105.000 euro raccolti nell’edizione 2025. Secondo il bilancio, con il risultato di quest’anno il totale raccolto nelle 43 edizioni della manifestazione cuneese supera i due milioni di euro.

Le categorie destinatarie dei contributi

Nel 2026 la possibilità di partecipare è stata estesa anche alle scuole secondarie di secondo grado e agli enti del Terzo settore.

Il regolamento pubblicato sul sito della Stracôni elenca le associazioni sportive senza scopo di lucro e le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Il presidente della Stracôni, Fabrizio Giai, ha spiegato che l’adeguamento del prezzo del pettorale, dopo oltre vent’anni, mirava a garantire risorse adeguate ai progetti di scuole e associazioni. La risposta della cittadinanza, ha aggiunto, ha superato le aspettative.

La consegna alla Serata del Cuore

La Serata del Cuore si svolgerà per la prima volta nella sede della Banca di Caraglio. Il programma prevede uno spettacolo di circo alle 20 e, alle 21, le premiazioni e la consegna dei contributi a scuole e associazioni sportive del territorio. Durante l’appuntamento saranno presentati i risultati dettagliati della raccolta.

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