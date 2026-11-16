Valdilana, esplosione al bancomat di Valle Mosso: danni alle vetrine, indagano i carabinieri

VALDILANA – Un’esplosione ha danneggiato il bancomat della filiale Banca Sella di Valle Mosso, nel comune di Valdilana, e ha mandato in frantumi finestre e vetrine nelle vicinanze. Il tentativo di furto è avvenuto intorno alle 3.30 del 15 novembre 2026, in via Bartolomeo Sella. Non sarebbero stati portati via soldi e non ci sarebbero feriti.

Il boato ha svegliato i residenti degli edifici vicini. Stando alla prima ricostruzione, sarebbero state avvertite almeno due esplosioni: i danni hanno interessato alcune finestre della banca e i vetri di attività e abitazioni vicine.

Le indagini e la messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini, e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. L’area è stata transennata durante gli interventi.

Tra le ipotesi sulla dinamica c’è l’impiego della cosiddetta marmotta, un ordigno artigianale usato in alcuni assalti agli sportelli automatici. La modalità resta da accertare, così come l’identità dei responsabili. Anche l’assenza di un bottino emerge dalle prime informazioni e attende conferma.

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