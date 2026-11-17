TORINO – Il numero 1 al mondo, il tedesco Alexander Zverev vince anche il secondo match del round Robin delle Atp Finals di Torino contro lo statunitense Ben Shelton in due set, vittoria che gli consegna la qualificazione alle semifinali.

In una partita ben gestita da Sasha il risultato finale è di 6-2; 7-6(4). I punti sono arrivati da molte prime di servizio, ma la vera differenza è stato nella risposta, più efficace per il tedesco.

La lotta ora nel girone John McEnroe è tra Shelton e Fils, con una vittoria ciascuno: la differenza la farà la partita di Jodar con lo statunitense Shelton e sorprese possono arrivare anche da Zverev – Fils, tutte due in programma giovedì 19 novembre.

La coppia francese Olivetti-Arribage ha la meglio in due set contro i brasiliani Luz-Matos nel secondo doppio di giornata alle Atp Finals di Torino. Il risultato finale è di 6-4; 7-6(4).

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