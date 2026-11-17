Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, martedì 17 novembre 2026, a partire dalle ore 20:00, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto serale e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.

I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot di 55,1 milioni di euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro ed extra del 10eLotto in tempo reale. Si ricorda che per le prossime estrazioni bisognerà attendere giovedì 19 novembre 2026.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 17 novembre 2026:

Bari: 25 – 86 – 87 – 67 – 82

Cagliari: 79 – 57 – 21 – 28 – 18

Firenze: 16 – 40 – 12 – 35 – 39

Genova: 21 – 52 – 68 – 17 – 9

Milano: 29 – 61 – 63 – 87 – 7

Napoli: 73 – 81 – 53 – 55 – 66

Palermo: 79 – 40 – 85 – 47 – 44

Roma: 52 – 88 – 76 – 68 – 84

Torino: 66 – 67 – 21 – 59 – 27

Venezia: 19 – 86 – 45 – 41 – 76

Nazionale: 84 – 61 – 25 – 66 – 60

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 17 novembre sono:

12-16-19-21-25-29-40-52-57-61-63-66-67-68-73-79-81-86-87-88

Numero oro: 25

Numeri doppio oro: 25-86

Extra: 9-17-18-28-35-39-41-45-47-53-55-59-76-82-85

I numeri del Superenalotto del 17 novembre 2026:

La combinazione vincente è: 1 – 2 – 10 – 79 – 85 – 90

Il numero Jolly è: 47

Il numero Superstar è: 68

Il Jackpot del Superenalotto: 55.100.000 euro

I simboli estratti al Simbolotto

25-NATALE

22-BALESTRINA

3-GATTA

1-ITALIA

28-OMBRELLO

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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