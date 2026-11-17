TORINO – Come vi abbiamo già anticipato, in questi giorni il Piemonte sarà interessato da condizioni di variabilità, con il passaggio di perturbazioni atlantiche e una sostenuta circolazione di correnti occidentali in quota.

La perturbazione: neve sulle Alpi

Il fronte perturbato – veicolato da un’ampia saccatura di origine atlantica tra le Isole Britanniche e l’Atlantico – sta raggiungendo le Alpi tra il Piemonte e la Valle d’Aosta ed è sospinto da intense correnti occidentali in quota, inizialmente piuttosto miti.

Le prime precipitazioni sono già arrivate sui crinali alpini di confine tra alta Val Susa, alte Valli di Lanzo, alta Valle Orco e un po’ tutta la Valle d’Aosta con fenomeni moderati specie sul settore occidentale tra Val Veny, Val Ferret, Valle del Gran San Bernardo, La Thuile e Valgrisenche. La quota neve in questa fase iniziale del peggioramento supera generalmente i 2.000m di quota e localmente si porta fin verso i 2.200/2.600m a seconda delle zone.

Quota neve un po’ più bassa tra Ossola e Formazza con sconfinamenti fin sotto i 2.000m di quota.

Nelle prossime ore, riporta il meteorologo Andrea Vuolo, è attesa una generale intensificazione dei fenomeni che si faranno diffusi sui crinali alpini e alte valli comprese tra la valle Stura di Demonte, le Alpi Torinesi, tra Valsesia e Ossola nonchè su tutta la Valle d’Aosta. Non si esclude inoltre lo sconfinamento di qualche piovasco fin verso i settori pedemontani del Piemonte e sulle vicine pianure. La quota neve in serata è attesa in generale calo fin sotto i 2.000m sebbene con precipitazioni in temporaneo diradamento salvo residue deboli nevicate sulle alte valli occidentali del Piemonte.

Temperature in aumento e venti tempestosi

A partire da oggi una serie di perturbazioni atlantiche interesserà le Alpi occidentali, determinando anche un netto rinforzo dei venti di foehn.

In particolare, prosegue Vuolo, attualmente raffiche moderate o localmente intense stanno già interessando le alte valli alpine, mentre dalla sera e soprattutto nella notte su mercoledì si assisterà a un generale rinforzo della ventilazione anche sulle medie e basse valli alpine.

Tra la mattinata e il pomeriggio di mercoledì le raffiche (attorno ai 30-50 km/h, ma localmente anche oltre i 60 km/h) raggiungeranno le vicine pianure tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino, e marginalmente anche il Biellese. Venti forti o molto forti soffieranno invece sulle valli alpine con raffiche anche oltre i 110-130 km/h sulle alte valli e attorno ai 60-90 km/h sulle medie e basse valli e sui fondovalle.

Una generale, ma solo temporanea, attenuazione è attesa tra la serata di mercoledì e le prime ore di giovedì; tra la mattinata di giovedì e la prima parte della giornata di sabato persisteranno invece condizioni di foehn intenso sulle valli alpine, con raffiche a tratti estese agli sbocchi vallivi e ai primi tratti pianeggianti adiacenti tra Cuneese, Torinese e Biellese. La definitiva cessazione è prevista solamente tra il pomeriggio e la sera di sabato 21 novembre, scrive il meteorologo.

No solo, sono previste temperature massime molto elevate per il periodo: la giornata di mercoledì vedrà infatti valori diffusamente compresi tra 16 °C e 19 °C sul Piemonte occidentale e centro-meridionale, con punte attorno ai 20 °C. Valori inferiori, ma comunque attorno ai 15 °C, sull’Alto Piemonte.

Temperature in generale flessione nella giornata di giovedì, ovunque sui 13-16 °C, con i valori più elevati sui fondovalle e sulle pianure occidentali e sud-occidentali della regione. In nuovo deciso aumento venerdì 20 novembre, ancora una volta sui 16-18 °C, con locali punte superiori, sul Piemonte occidentale e centro-meridionale; sui 15 °C sul settore settentrionale.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese