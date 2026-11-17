ORBASSANO – Un’intossicazione da monossido di carbonio ha avvelenato due persone, uccidendone una, a Orbassano, nel Torinese. Vittima un uomo di 72 anni, trovato privo di coscienza sul divano di casa dalla moglie, che ha dato l’allarme. La donna è stata trasportata all’ospedale San Luigi Gonzaga della cittadina torinese, ma le sue condizioni non sono gravi.

Il 118 è intervenuto intorno alle 11.30 nell’abitazione con un’ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimare il settantaduenne, senza riuscire a salvarlo. Una seconda ambulanza ha soccorso la moglie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno confermato la presenza di monossido di carbonio nell’abitazione.

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