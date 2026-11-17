VEZZA D’ALBA – A Vezza d’Alba, nel Cuneese, prosegue fino a domenica 22 novembre la 46ª Fiera nazionale del tartufo bianco e dei vini del Roero. Dopo l’avvio del 16 novembre, il programma comprende cene, degustazioni, passeggiate e ricerche simulate del tartufo. La mostra mercato è prevista domenica nel centro storico.

La scheda dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero indica appuntamenti dal 16 al 22 novembre e navette gratuite; il calendario fieristico regionale colloca la mostra mercato nella giornata del 22.

La cena del 17 novembre e la serata dei vini

Martedì 17 novembre alle 19, al Cabanun, è prevista la cena a sei mani La tavola del re, dedicata all’abbinamento tra tartufo bianco d’Alba e vini della menzione Valmaggiore. Partecipano i ristoranti Divin Roero di Vezza d’Alba, Madonna della Neve di Cessole e della Posta da Geminio di Olmo Gentile.

La quota indicata è di 80 euro e la prenotazione è obbligatoria. Venerdì 20 novembre il Cabanun ospiterà Calici, appuntamento con i vini dei produttori vezzesi, aperitivo e cena, seguito da Tuttatruffle vol. 4.

Passeggiate e ricerca simulata del tartufo

Mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, alle 20.30, alla bocciofila proseguirà il Palio del tartufo, con giochi tra i borghi del paese.

Sabato 21 novembre alle 9.30 è prevista l’inaugurazione del sentiero Pàu ’d gnente, con partenza da via Torino 26/A e un trekking di circa cinque ore in collaborazione con il Cai di Alba. In programma anche un tour del tartufo in e-bike.

Alla Rocca del Castello, dalle 18 alle 21, si terrà una ricerca simulata del tartufo in notturna, seguita dalla merenda del trifolao.

Domenica 22: mercato, degustazioni e navette

Il 22 novembre il mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato aprirà alle 9 nelle vie del centro storico. Alle 11, al Cabanun, è prevista l’inaugurazione della fiera con la consegna del tartufo delle Rocche del Roero al mago Casanova; alle 12 aprirà il punto gastronomico.

Nel corso della giornata sono previste degustazioni, ricerche simulate, laboratori per bambini e spettacoli. Alle 15, in piazza San Martino, è in programma la musica dei Disco Inferno. Nel fine settimana sono visitabili anche la mostra fotografica Il tempo della nocciola, alla confraternita di San Bernardino, e un’esposizione sui 25 anni del museo naturalistico.

Per raggiungere la manifestazione è previsto un servizio di navette gratuite con partenza da piazza San Carlo, a Borgonuovo.

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