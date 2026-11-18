TORINO – Convegni, campagne di sensibilizzazione, iniziative culturali, laboratori per i giovani e un flash mob della Polizia Locale. Torino si prepara a celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre con un programma di appuntamenti diffusi sul territorio, promosso dalla Città insieme al Centro Antiviolenza e alla rete del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne (CCVD).

Un calendario di iniziative che punta non soltanto a ricordare le vittime di femminicidio e a sostenere chi subisce violenza, ma anche a promuovere una cultura del rispetto, del consenso e della parità, coinvolgendo scuole, associazioni, istituzioni e cittadini.

Il convegno sul consenso a Palazzo Civico

Tra gli appuntamenti principali c’è il convegno “Solo sì è sì. Il consenso e i diritti delle donne, ieri e oggi”, in programma il 24 novembre alle 10.30 nella Sala Carpanini di Palazzo Civico. L’ingresso è libero.

L’incontro sarà dedicato alle conquiste giuridiche e sociali che hanno contribuito al riconoscimento dei diritti delle donne e al contrasto della violenza di genere. Si parlerà anche del ruolo della partecipazione femminile nello sviluppo delle politiche antiviolenza e delle nuove sfide legate al mondo digitale.

Particolare attenzione sarà riservata al consenso online e alla diffusione non consensuale di immagini e contenuti.

«Il contrasto alla violenza maschile contro le donne non riguarda solo le emergenze, ma il lavoro quotidiano per cambiare una cultura che continua a produrre disuguaglianze, discriminazioni e sopraffazioni», sottolinea Jacopo Rosatelli, assessore ai Diritti e alle Pari opportunità della Città di Torino.

L’assessore evidenzia l’importanza di affiancare al sostegno delle vittime attività di prevenzione, educazione e sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.

760 manifesti in città e iniziative per i giovani

In occasione del 25 novembre Torino lancerà anche una campagna di comunicazione cittadina, con 760 manifesti affissi sul territorio. Le immagini sono tratte dal progetto Storie della Buona Notte di Club Silencio, donate alla Città e riadattate per l’occasione.

Una parte importante del programma sarà dedicata agli adolescenti e ai giovani attraverso i progetti DesTEENazione Torino e Aria Spazi Reali, che proporranno percorsi di sensibilizzazione raccolti sotto il titolo Futuri in corso.

Laboratori, incontri e momenti di approfondimento affronteranno temi come la prevenzione della violenza di genere, l’educazione alle relazioni, il consenso, il rispetto delle differenze e il contrasto alle violenze digitali. Le attività saranno realizzate con la collaborazione delle associazioni del territorio.

Flash mob della Polizia Locale in piazza San Giovanni

Anche il Corpo di Polizia Locale di Torino sarà protagonista delle iniziative. Gli agenti e le agenti del Nucleo di Prossimità sono impegnati durante tutto l’anno in attività di ascolto, orientamento e supporto alle persone nei quartieri cittadini.

Nell’ambito del programma per la Giornata internazionale, il 23 novembre alle 13 è previsto un flash mob in piazza San Giovanni, con la partecipazione degli agenti della Polizia Locale. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla violenza di genere e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità.

Scarpe rosse e racconti alla Bottega InGenio

Il 25 novembre sarà coinvolta anche la Bottega InGenio, con una giornata di iniziative inclusive e partecipative.

Il pubblico potrà contribuire alla realizzazione dell’installazione collettiva Le Scarpe Rosse, composta da scarpette di carta che richiamano il simbolo delle donne vittime di violenza.

Seguirà Le donne raccontano, un momento di condivisione di poesie e racconti autobiografici organizzato insieme a Cascina Macondo e alla RAF Il Puzzle. La giornata si concluderà con la presentazione del libro La Pace è femmina di Imma Schiena.

Il Torino Film Festival aderisce a Posto Occupato

Anche quest’anno la Città di Torino aderisce alla campagna nazionale Posto Occupato, che ricorda simbolicamente le donne vittime di femminicidio attraverso una sedia lasciata vuota negli spazi della vita pubblica.

L’iniziativa sarà presente in diversi luoghi cittadini e coinvolgerà anche il Torino Film Festival. Il 25 novembre, in tutte le sale di proiezione della manifestazione, sarà riservato un posto occupato. Sarà inoltre esposto un roll-up con i contatti del Centro Antiviolenza della Città di Torino.

Nel corso della giornata è previsto anche un intervento istituzionale dedicato al tema della violenza di genere.

La Mole Antonelliana si illumina di arancione

Il programma del 25 novembre si concluderà con un gesto simbolico destinato a coinvolgere tutta la città. La sera del 25 novembre la Mole Antonelliana sarà illuminata di arancione, colore scelto dalla campagna internazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa sarà realizzata grazie alla collaborazione con Iren e rappresenterà un segnale visibile dell’adesione di Torino alla Giornata internazionale.

Tutti gli appuntamenti promossi dalla Città, dalle associazioni e dagli enti della rete del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne sono raccolti in un opuscolo informativo online, consultabile attraverso il sito istituzionale e i canali social dell’amministrazione comunale.

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