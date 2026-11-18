ALESSANDRIA – Circa 350 mila euro per installare i filtri a carbone attivo e fino a 150 mila euro l’anno per la loro manutenzione. Sono le stime riportate dal Piccolo in un articolo con una videointervista a Mauro Bressan, presidente e amministratore delegato di Sogeri, sul possibile ritorno in esercizio dei pozzi Aulara 2 e 4. I due pozzi sono stati fermati in via precauzionale dopo i controlli sui Pfas.

Le cifre distinguono la spesa iniziale da quella ricorrente. In assenza di finanziamenti pubblici straordinari, i costi sostenuti dal gestore potrebbero essere recuperati attraverso il sistema tariffario: non si tratta di un aumento delle bollette già deciso.

La chiusura e il campione di Cantalupo

L’ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Abonante il 6 novembre 2026 mantiene il divieto di prelievo e distribuzione di acqua destinata al consumo umano dai due pozzi. Il provvedimento contempla il loro riutilizzo previa installazione di un impianto a carboni attivi idoneo ad assicurare la salubrità dell’acqua distribuita.

La misura ha formalizzato una chiusura già avvenuta. Secondo l’ordinanza, Sogeri aveva comunicato la chiusura di Aulara 4 il 2 ottobre e quella di Aulara 2 il 14 ottobre, dopo i campionamenti effettuati dall’Asl e dal gestore.

Gli approfondimenti erano partiti da un campione prelevato il 14 settembre 2026 a una fontana pubblica della frazione Cantalupo. La somma di quattro Pfas era pari a 0,02 microgrammi per litro: il valore massimo ammesso per quel parametro, raggiunto ma non superato. L’ordinanza definisce il dato formalmente conforme alla normativa.

Il sindaco aveva spiegato che i pozzi erano stati fermati in accordo con l’Asl e aveva rassicurato sulla sicurezza dell’acqua della rete cittadina. Anche Giuseppe Fracchia, responsabile dello Spresal dell’Asl di Alessandria, ha dichiarato in un servizio dell’8 novembre che l’acqua in rete non aveva superato la soglia per la somma dei quattro Pfas.

Filtri, costi e prossimi passaggi

Per trattare l’acqua dei due pozzi potrebbero servire quattro o cinque filtri. Il materiale filtrante dovrà essere sostituito o rigenerato periodicamente: la stima annua riguarda questa manutenzione ed è distinta dall’investimento iniziale.

Per il riutilizzo dei pozzi resta necessaria l’installazione di un impianto adeguato. L’ordinanza richiede inoltre che la documentazione delle attività eseguite sia trasmessa al Comune e all’Asl. Restano da chiarire i tempi dell’intervento e le modalità di finanziamento; l’origine dei Pfas non è stata individuata.

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