ASTI – Nell’Astigiano il consumo di antibiotici è diminuito nel 2026 rispetto al 2025 e sono calate anche le prescrizioni per i bambini da 0 a 14 anni. Lo riferisce l’Asl AT nel richiamo all’uso appropriato degli antibiotici, sulla base delle prescrizioni dei medici di famiglia e dei pediatri.

Le prescrizioni e il manuale per i medici

Secondo il gruppo di lavoro dell’Asl sull’uso appropriato degli antimicrobici, i medici stanno orientando le scelte verso cure più selettive. L’azienda segnala un aumento dell’impiego della sola amoxicillina e una preferenza per farmaci mirati rispetto agli antibiotici ad ampio spettro. Anche per questi dati non sono precisate le basi del confronto.

Per sostenere le scelte dei medici di medicina generale, l’Asl ha predisposto un manuale di terapia antibiotica territoriale, dedicato alle infezioni trattate sul territorio e alla scelta dei farmaci, delle dosi e della durata delle cure. Il documento è stato elaborato dal gruppo di lavoro territoriale dell’azienda sanitaria.

Consumi e resistenza misurano fenomeni diversi

L’antibiotico-resistenza si verifica quando i batteri non rispondono più a uno o più antibiotici, rendendo le infezioni più difficili da curare. Come ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità, l’uso eccessivo o improprio di questi medicinali contribuisce allo sviluppo e alla diffusione della resistenza.

Per capire come evolvono le resistenze servono dati specifici sui batteri e sui farmaci, distinti da quelli sul consumo. Una riduzione delle prescrizioni non indica quindi, di per sé, quanto siano diffuse le infezioni resistenti nell’Astigiano.

Le indicazioni per pazienti e famiglie

L’Asl raccomanda di assumere antibiotici solo su prescrizione medica, rispettando dosi, orari e durata indicati. I medicinali avanzati non vanno riutilizzati per una nuova malattia né condivisi con altre persone.

Gli antibiotici agiscono contro i batteri, non contro i virus responsabili di influenza e raffreddore. La scelta della terapia resta affidata al medico, anche quando compaiono sintomi simili a quelli già avuti in passato.

Tra le misure di prevenzione richiamate dall’azienda sanitaria figurano l’igiene delle mani e le vaccinazioni, che aiutano a ridurre il rischio di infezioni. L’Asl richiama inoltre a un uso responsabile degli antibiotici negli animali, sotto controllo veterinario.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese