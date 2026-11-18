TORINO – Carlos Alcaraz ha infiammato l’Inalpi Arena con una prestazione di altissimo profilo, superando Daniil Medvedev con un netto 6-2, 6-4 e ipotecando l’accesso alle semifinali delle Nitto ATP Finals a Torino.

Il tennista spagnolo, numero 2 del seeding, ha offerto un saggio di superiorità tecnica e tattica contro l’ex numero 1 del mondo, prolungando la sua striscia di imbattibilità.

La partita

Alcaraz ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, disinnescando la solidità di Medvedev grazie a un repertorio di colpi vari e profondi. Il dato più emblematico della prova offerta dal 23enne di Murcia è l’assenza totale di palle break concesse all’avversario nel corso dell’intero incontro, chiuso in appena 72 minuti di gioco.

L’unico brivido per il pubblico torinese si è materializzato nel corso del secondo set sul punteggio di 2-1 in favore dello spagnolo, quando Alcaraz ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un trattamento alla parte superiore della gamba sinistra. Un’apprensione durata pochi istanti: il campione iberico ha ripreso il campo senza mostrare particolari segni di cedimento, chiudendo la pratica in scioltezza.

La situazione nel Gruppo Ivan Lendl

Con questo successo, Alcaraz si porta a un record di 2-0 nel girone. Le combinazioni qualificazione per le semifinali si fanno ora estremamente favorevoli: lo spagnolo strapperà il pass per il turno successivo già in serata, qualora Flavio Cobolli dovesse cedere almeno un set contro Frances Tiafoe.

La fase a gironi si chiuderà ufficialmente venerdì, quando Alcaraz affronterà proprio il beniamino di casa Flavio Cobolli. Dall’altra parte, Medvedev (1-1) si giocherà il tutto per tutto nel prossimo match contro Tiafoe.

Gli azzurri Bolelli e Vavassori sconfitti nel doppio

Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella seconda giornata del Girone Mark Woodforde alle Nitto ATP Finals. Davanti al pubblico dell’Inalpi Arena, la coppia azzurra si arrende in 67 minuti a Christian Harrison e Neal Skupski con il punteggio di 6-3, 6-4.

Un successo pesante per i numeri 2 del seeding – campioni in carica di Australian Open e US Open – che dopo la sconfitta all’esordio rimettono in carreggiata il loro torneo rilanciando le ambizioni di semifinale. Il duo americano-britannico ha imposto un ritmo chirurgico al servizio, chiudendo il match senza concedere neppure una palla break agli italiani e capitalizzando al 100% le uniche due occasioni avute in risposta, una per set.

Venerdì Harrison e Skupski si giocheranno il passaggio del turno nell’ultima sfida del girone contro le teste di serie numero 3, Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Il risultato dell’Inalpi Arena accende intanto i riflettori sulla sessione serale di mercoledì: in caso di vittoria contro Granollers e Zeballos, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz staccheranno con un turno d’anticipo il pass per le semifinali.

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