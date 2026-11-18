TORINO – Le Atp Finals dividono anche gli appassionati più illustri del tennis italiano. Se da una parte c’è chi apprezza lo spettacolo, l’atmosfera internazionale, le luci, la musica e il Tennis Village, dall’altra c’è chi ritiene che tutto questo finisca per mettere in secondo piano il gioco. Tra i più critici c’è Adriano Panatta, che ha espresso giudizi particolarmente duri sul torneo insieme a Paolo Bertolucci, durante il loro podcast La telefonata.

L’ex campione azzurro non ha risparmiato critiche all’impostazione delle Finals, contestando soprattutto il rapporto tra intrattenimento e tennis. «Il tennis è un dettaglio, cioè è tutto spettacolo, discoteca, luci psichedeliche. C’è tutto. Una cosa di una volgarità assoluta, proprio», ha dichiarato Panatta.

Un giudizio netto, che riguarda l’intero contesto costruito intorno alla manifestazione, ma che diventa ancora più severo quando si passa a parlare del campo da gioco.

Panatta contro la superficie delle Atp Finals: «È ghiaccio»

La principale preoccupazione di Panatta riguarda infatti la velocità della superficie sulla quale si stanno disputando le partite. Secondo l’ex tennista, il tappeto utilizzato per il torneo sarebbe eccessivamente scivoloso e veloce.

«Sai qual è il problema grosso? Che secondo me hanno fatto un macello col tappeto, dove l’hanno montato, eccetera. È ghiaccio», ha affermato.

Per spiegare le proprie perplessità, Panatta ha richiamato anche la prestazione di Flavio Cobolli, soffermandosi sulle difficoltà di gioco e sulle caratteristiche degli scambi.

«Si gioca a tennis? Ieri ho visto Cobolli, era tennis? Secondo me sono proprio degli scienziati. Vorrei sapere chi è quel mentecatto che decide la velocità. Un nome, tu che stai lì, che conosci tutti. È l’Atp. Chi ca..o è che fa queste cose?», ha aggiunto, contestando apertamente le scelte dell’organizzazione internazionale.

Anche Bertolucci critica la direzione del tennis

Nel corso della conversazione è intervenuto anche Paolo Bertolucci, che ha condiviso le preoccupazioni dell’ex compagno di squadra per l’evoluzione del tennis moderno.

A suo giudizio, il rischio è quello di assistere a una progressiva omologazione del gioco, con caratteristiche fisiche e tecniche sempre più determinanti a discapito della varietà e della completezza dei giocatori.

«Ormai c’è una deriva. Fra un po’ serviranno solamente quelli alti due metri, che servono forte, che hanno un mezzo colpo da fondo campo e basta», ha osservato Bertolucci.

Panatta ha portato come esempio anche la prestazione di Alexander Zverev, che ha messo a segno il 93% di prime palle in campo: una percentuale particolarmente elevata, che secondo l’ex campione sarebbe favorita proprio dalle caratteristiche della superficie.

«Zverev ha messo dentro il 93% di prime già di per sé, è una roba fuori dal normale, tu mi insegni. Però il 93% viene anche dalla tranquillità che la palla non torni mai indietro», ha commentato.

La discussione si è poi allargata alla direzione tecnica presa dal tennis professionistico. «Il tennis è un gioco completo, non si capisce che stanno a fa’», ha aggiunto Panatta. Bertolucci ha rincarato la dose: «Non è divertente… se non si danno una regolata…».

La conclusione di Panatta riassume la sua preoccupazione per un’evoluzione che, a suo giudizio, rischia di impoverire il gioco: «Il singolare lo stanno facendo diventare come il doppio».

Una critica che va oltre le singole partite delle Finals e investe il futuro del tennis: per due grandi protagonisti della storia azzurra, il rischio è che la ricerca dello spettacolo e di un gioco sempre più rapido finisca per sacrificare proprio quegli aspetti tecnici e tattici che hanno reso il tennis uno sport completo.

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