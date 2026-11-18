TORINO – Le lezioni previste a Palazzo Nuovo, a Torino, continueranno online fino a sabato 21 novembre, anche dopo la fine dell’occupazione. L’Università di Torino lo ha comunicato tramite una nota ufficiale: le condizioni dell’edificio richiedono lavori che non consentono una ripresa immediata delle attività in presenza.

Le lezioni a distanza seguiranno gli orari già programmati. Restano confermate in presenza le attività che erano già state ricollocate in altre sedi dell’ateneo.

Le verifiche e gli interventi necessari

Le verifiche e le prime attività di ripristino sono iniziate nella mattinata di lunedì 16 novembre, dopo la conclusione dell’occupazione. Secondo UniTo, i danni interessano pareti, porte, arredi, dotazioni tecnologiche e impianti, con conseguenze anche sulla sicurezza degli ambienti.

L’università sta programmando gli interventi necessari, comprese le operazioni di pulizia e igienizzazione. La riapertura, precisa l’ateneo, sarà possibile quando saranno ristabilite le condizioni di sicurezza e igiene necessarie per frequentare l’edificio. UniTo comunicherà l’entità dei danni, i costi degli interventi e i tempi di riapertura quando saranno disponibili dati certi.

Un aggiornamento atteso il 19 novembre

La disposizione sulle lezioni arriva fino al 21 novembre e non equivale all’annuncio di una riapertura per la settimana successiva. L’ateneo prevede un nuovo aggiornamento giovedì 19 novembre.

L’occupazione di Palazzo Nuovo era iniziata il 9 novembre, dopo lo spostamento della mobilitazione dal Campus Luigi Einaudi. Il 16 novembre l’università ne aveva comunicato la conclusione, indicando la necessità di verificare le condizioni degli spazi prima del ritorno alle attività in presenza.

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