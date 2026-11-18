TORINO – Dal 17 novembre 2026 studentesse e studenti dell’Università di Torino possono rivolgersi allo sportello informativo sul bando Erasmus+ per studio 2027-2028. Il servizio è disponibile senza prenotazione, in presenza e online, fino al 16 dicembre. Le candidature per i periodi di studio all’estero scadono il 17 dicembre alle 13, ora italiana.

Lo sportello precede l’apertura delle domande. La Scuola di Scienze Umanistiche indica il 19 novembre come data prevista per l’avvio della procedura; la pagina centrale del bando rinvia invece a un aggiornamento e indica che sarà possibile candidarsi entro la fine di novembre.

Sportello Erasmus: sede, accesso online e orari

Gli appuntamenti in presenza si svolgono all’Infopoint di Palazzo degli Stemmi, in via Po 29, piano terra, a Torino. Per quelli a distanza è disponibile la stanza Webex dello sportello. Le modalità si alternano secondo il calendario dell’Ateneo:

Data Modalità Orario 17 novembre In presenza 14:30–16:30 20 novembre Online 10:00–12:00 24 novembre In presenza 10:00–12:00 27 novembre Online 14:00–16:00 2 dicembre In presenza 14:30–16:30 3 dicembre In presenza 10:00–12:00 4 dicembre Online 10:00–12:00 9 dicembre In presenza 10:00–12:00 10 dicembre In presenza 14:30–16:30 14 dicembre Online 10:00–12:00 15 dicembre In presenza 10:00–12:00 16 dicembre In presenza 14:30–16:30

L’ultimo appuntamento precede di un giorno la scadenza delle candidature.

Requisiti e domanda su MyUniTo

Il bando, pubblicato il 12 novembre, riguarda periodi di studio all’estero nell’anno accademico 2027-2028. Per preparare la candidatura, l’Ateneo invita a leggere le regole generali e l’allegato I della propria scuola o dipartimento, che contiene requisiti specifici e criteri di selezione. Prima di scegliere una destinazione occorre controllare anche la compatibilità con il proprio percorso, i requisiti didattici e linguistici e le scadenze dell’università estera.

L’elenco definitivo delle destinazioni, ancora in aggiornamento, sarà disponibile all’apertura della procedura online. La domanda dovrà essere presentata nell’area riservata MyUniTo entro le 13 del 17 dicembre: per completarla servono la conferma di iscrizione al bando e la stampa definitiva del modulo in PDF, da conservare come ricevuta. Le domande rimaste in bozza non saranno considerate.

Gli incontri informativi

Oltre allo sportello, il 25 novembre dalle 10 alle 12 è prevista una sessione online di domande e risposte sulle regole generali. Il calendario degli incontri delle strutture didattiche riporta anche gli appuntamenti dedicati ai singoli percorsi e le modalità di accesso. La partecipazione non è obbligatoria, ma è consigliata dall’Ateneo.

Prima di candidarsi, resta da controllare sulla pagina del bando l’apertura della procedura e l’elenco definitivo delle destinazioni. Dopo la selezione, chi riceverà un’assegnazione dovrà accettarla entro il termine indicato.

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