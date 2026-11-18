TORINO – L’Ufficio scolastico territoriale di Torino ha pubblicato la ripartizione dei posti di sostegno in deroga per le scuole statali del capoluogo e della città metropolitana. I quattro prospetti indicano le risorse attribuite alle singole autonomie scolastiche, dall’infanzia alle superiori, per l’anno scolastico 2026-2027.

La nota trasmette le tabelle delle deroghe di ottobre e richiama il decreto direttoriale del 17 novembre che ha autorizzato i posti. La ripartizione non equivale però a una nomina: i prospetti non indicano se i posti siano già coperti da docenti, né le ore assegnate ai singoli alunni.

Come leggere i prospetti

Ogni tabella riporta le autonomie scolastiche, identificate anche dal codice meccanografico. La colonna «Deroghe ottobre 2026» indica i posti attribuiti in deroga per quel mese; «OD + OF» riporta invece il totale indicato per la scuola, già comprensivo della deroga. Le due cifre non vanno quindi sommate.

Tra i valori compaiono anche frazioni di posto, come 0,5: non rappresentano il numero di persone nominate. La presenza di un istituto nell’elenco identifica una ripartizione di risorse, ma non permette da sola di stabilire la copertura effettiva.

Sono disponibili i prospetti per la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Quello della primaria comprende, tra gli altri, istituti di Caluso, Ivrea, Pinerolo e Susa.

Gli esempi tra Torino e la città metropolitana

La tabella riporta alcune scuole presenti negli allegati e i valori riguardano soltanto le deroghe di ottobre, non il totale dei posti di sostegno delle autonomie elencate.

Grado Autonomia scolastica Posti in deroga di ottobre Infanzia Torino, I.C. Carolina Picchio 0,5 Infanzia Chivasso, I.C. Cosola 2 Primaria Torino, I.C. Regio Parco 2,5 Primaria Orbassano, II I.C. 3 Secondaria di primo grado Torino, I.C. Pacchiotti-Via Revel 1,5 Secondaria di primo grado Carignano, I.C. 2 Secondaria di secondo grado Torino, Grassi 3,5 Secondaria di secondo grado Pinerolo, Porro 4

La copertura dei posti

Le procedure di nomina delle supplenze sono distinte dalla pubblicazione delle risorse: il 13 novembre l’Ufficio territoriale aveva già pubblicato la nota sull’undicesimo turno informatizzato. Per conoscere la copertura dei posti indicati nei prospetti occorre fare riferimento alle comunicazioni sulle nomine e alle informazioni della scuola interessata.

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