Scuola e formazioneTorino
Torino, ripartiti i posti di sostegno in deroga per la scuola: come leggere tabelle
L’Ufficio scolastico territoriale ha pubblicato la ripartizione per il 2026-2027, dall’infanzia alle superiori
TORINO – L’Ufficio scolastico territoriale di Torino ha pubblicato la ripartizione dei posti di sostegno in deroga per le scuole statali del capoluogo e della città metropolitana. I quattro prospetti indicano le risorse attribuite alle singole autonomie scolastiche, dall’infanzia alle superiori, per l’anno scolastico 2026-2027.
La nota trasmette le tabelle delle deroghe di ottobre e richiama il decreto direttoriale del 17 novembre che ha autorizzato i posti. La ripartizione non equivale però a una nomina: i prospetti non indicano se i posti siano già coperti da docenti, né le ore assegnate ai singoli alunni.
Come leggere i prospetti
Ogni tabella riporta le autonomie scolastiche, identificate anche dal codice meccanografico. La colonna «Deroghe ottobre 2026» indica i posti attribuiti in deroga per quel mese; «OD + OF» riporta invece il totale indicato per la scuola, già comprensivo della deroga. Le due cifre non vanno quindi sommate.
Tra i valori compaiono anche frazioni di posto, come 0,5: non rappresentano il numero di persone nominate. La presenza di un istituto nell’elenco identifica una ripartizione di risorse, ma non permette da sola di stabilire la copertura effettiva.
Sono disponibili i prospetti per la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Quello della primaria comprende, tra gli altri, istituti di Caluso, Ivrea, Pinerolo e Susa.
Gli esempi tra Torino e la città metropolitana
La tabella riporta alcune scuole presenti negli allegati e i valori riguardano soltanto le deroghe di ottobre, non il totale dei posti di sostegno delle autonomie elencate.
|Grado
|Autonomia scolastica
|Posti in deroga di ottobre
|Infanzia
|Torino, I.C. Carolina Picchio
|0,5
|Infanzia
|Chivasso, I.C. Cosola
|2
|Primaria
|Torino, I.C. Regio Parco
|2,5
|Primaria
|Orbassano, II I.C.
|3
|Secondaria di primo grado
|Torino, I.C. Pacchiotti-Via Revel
|1,5
|Secondaria di primo grado
|Carignano, I.C.
|2
|Secondaria di secondo grado
|Torino, Grassi
|3,5
|Secondaria di secondo grado
|Pinerolo, Porro
|4
La copertura dei posti
Le procedure di nomina delle supplenze sono distinte dalla pubblicazione delle risorse: il 13 novembre l’Ufficio territoriale aveva già pubblicato la nota sull’undicesimo turno informatizzato. Per conoscere la copertura dei posti indicati nei prospetti occorre fare riferimento alle comunicazioni sulle nomine e alle informazioni della scuola interessata.
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