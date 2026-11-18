BIELLA – La Guardia di Finanza di Biella ha individuato 23 persone che avrebbero percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2023, per un importo complessivo di 412.774 euro. I soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Biella. Le posizioni irregolari sono state inoltre segnalate all’INPS, che dovrà attivare le procedure per il recupero delle somme erogate.

L’attività è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal Gruppo di Biella, nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare le frodi ai danni della spesa pubblica. Le verifiche sono state effettuate attraverso l’analisi delle banche dati e l’incrocio delle informazioni disponibili, anche sulla base degli indici di rischio elaborati dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’INPS.

Lavoro non dichiarato e precedenti penali tra le irregolarità più frequenti

La casistica più ricorrente riguarda la mancata comunicazione di redditi da lavoro dipendente. In particolare, 13 persone avrebbero omesso di dichiarare all’INPS di percepire uno stipendio, oppure non avrebbero comunicato di aver iniziato un’attività lavorativa durante il periodo in cui ricevevano il sussidio.

Altri otto beneficiari avrebbero invece nascosto la presenza di precedenti o condizioni personali che impedivano di ottenere il Reddito di cittadinanza. Si tratta di persone sottoposte a misure di prevenzione personali in conseguenza di condotte delittuose abituali contro la persona o il patrimonio.

Tra questi figura anche un soggetto condannato in via definitiva per associazione per delinquere di tipo mafioso, danneggiamento e detenzione e porto illegale di armi. L’uomo avrebbe percepito il Reddito di cittadinanza per 18 mesi, ottenendo complessivamente 9.000 euro.

Un altro caso riguarda una persona che avrebbe dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno cinque anni, requisito necessario per accedere alla misura, mentre per una parte di quel periodo aveva vissuto in Germania.

Il caso del beneficiario con un patrimonio superiore al mezzo milione

Particolarmente significativo il caso di un residente a Candelo, nel Biellese, che secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza avrebbe ottenuto il Reddito di cittadinanza pur disponendo di un patrimonio superiore a mezzo milione di euro.

L’uomo avrebbe incassato 32.221 euro di sussidio, senza dichiarare di aver accumulato, nello stesso periodo, un patrimonio composto da immobili per un valore di 120mila euro e disponibilità finanziarie per complessivi 400.530 euro.

Le risorse economiche sarebbero derivate anche dalla distrazione di somme dall’attivo fallimentare di una società di cui era stato amministratore. Il denaro sarebbe stato successivamente reinvestito, anche attraverso l’acquisto di titoli azionari.

Segnalazioni all’INPS per recuperare le somme

Le 23 posizioni irregolari sono state segnalate alla Direzione provinciale dell’INPS, affinché possa procedere al recupero dei 412.774 euro che sarebbero stati percepiti senza averne diritto.

La Guardia di Finanza sottolinea che i controlli rientrano nell’attività di contrasto all’indebito accesso alle misure assistenziali e di sostegno al reddito, con l’obiettivo di tutelare le risorse pubbliche e prevenire situazioni di iniquità.

Per tutte le persone coinvolte resta ferma la presunzione di innocenza: le eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie e fino a una sentenza definitiva.

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