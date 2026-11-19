ARONA – Il Centro Antiviolenza Area Nord Novarese ha presentato ad Arona «Senza consenso non c’è storia», una campagna rivolta ai giovani e ai gestori dei locali notturni per contrastare i contatti fisici non consensuali. Sono previsti incontri di formazione per il personale e materiali informativi nei luoghi del divertimento.

L’iniziativa, promossa dal Centro gestito dalla Cooperativa Irene in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, è stata presentata il 18 novembre nell’aula magna di Arona. Il primo appuntamento nei locali è previsto il 27 novembre al Picasso di Vergiate, in provincia di Varese.

Dall’ascolto delle studentesse alla campagna

Il progetto nasce anche dal confronto con le studentesse del liceo delle Scienze umane di Gozzano, durante il quale è emerso il tema dei palpeggiamenti e dei gesti invadenti in discoteca, talvolta considerati scherzi o comportamenti abituali.

Nell’avviso sulla campagna pubblicato dal Comune di Fontaneto d’Agogna, la coordinatrice del Centro, Chiara Zanetta, spiega che l’obiettivo è portare il messaggio nei luoghi frequentati dai giovani: «La movida deve essere uno spazio di libertà e divertimento per tutti e tutte».

La campagna invita a riconoscere i comportamenti invasivi e a non dare per scontato il consenso. Accanto al titolo compare il messaggio «Spoiler: non era d’accordo».

Formazione e materiali nei locali

Il programma prevede incontri per titolari, baristi e addetti alla sicurezza, con l’obiettivo di aiutarli a riconoscere situazioni di rischio e a orientare verso il Centro antiviolenza chi ha bisogno di sostegno.

Nei locali sono previsti un gazebo informativo all’ingresso, la distribuzione di Green Flag per valorizzare i comportamenti rispettosi e adesivi sugli specchi dei bagni: alcuni con messaggi rivolti agli uomini, altri con indicazioni di supporto e i contatti del Centro.

Come chiedere sostegno

Il Centro Antiviolenza Area Nord Novarese ha sede in via Arona 12 a Borgomanero e offre servizi gratuiti di ascolto, sostegno e consulenza. Il numero 351 0202597 è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24; l’indirizzo per informazioni è cav@centroantiviolenzanordnovarese.it.

È disponibile anche il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24. In caso di emergenza si può chiamare il 112.

Il prossimo passaggio annunciato per la campagna è l’appuntamento del 27 novembre al Picasso di Vergiate; nel resoconto della presentazione non è indicato l’orario.

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