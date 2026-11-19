NOVARA – Antibiotici solo su indicazione del medico o del veterinario, senza ricorrere a cure fai da te o a farmaci avanzati: è il richiamo dell’Asl Novara per la giornata europea del 18 novembre 2026 dedicata all’uso consapevole di questi medicinali. Nell’appello sull’antibiotico-resistenza, l’azienda ricorda che l’impiego inappropriato può favorire la diffusione di batteri resistenti e rendere alcune infezioni più difficili da curare.

Il richiamo riguarda la salute delle persone e quella degli animali, oltre alla tutela dell’ambiente. Per i proprietari di animali da compagnia, l’indicazione è rivolgersi al veterinario e non utilizzare antibiotici rimasti da cure prescritte agli esseri umani.

Le indicazioni per persone e animali

Gli antibiotici agiscono contro le infezioni batteriche, non contro quelle virali come raffreddore e influenza. Per le persone, l’Asl raccomanda di assumerli su prescrizione medica, rispettando dosi, orari e durata indicati e senza usare farmaci prescritti ad altri o avanzati da terapie precedenti.

Per cani, gatti e altri animali da compagnia occorre affidarsi al medico veterinario, evitando trattamenti autonomi: un antibiotico destinato a una persona potrebbe non essere adatto all’animale o avere un dosaggio dannoso.

L’igiene delle mani e le vaccinazioni, ricorda l’azienda sanitaria, aiutano a prevenire le infezioni e possono ridurre la necessità di ricorrere agli antibiotici.

Il legame tra salute umana, animale e ambiente

La salute umana, quella animale e l’ambiente sono collegati: è il principio chiamato One Health. L’uso scorretto degli antimicrobici in uno di questi ambiti può contribuire alla diffusione di batteri resistenti, con conseguenze anche sugli altri.

Negli allevamenti, l’Asl richiama la gestione sanitaria da parte del veterinario aziendale e il rispetto delle misure igieniche e di biosicurezza. Elena Costanti, dirigente veterinaria dell’azienda, spiega che i controlli sul farmaco valutano l’appropriatezza dell’uso degli antibiotici, con attenzione sia ai residui negli alimenti sia al rischio di diffusione nell’ambiente di batteri resistenti.

Monitoraggio e formazione nel Novarese

Il gruppo multidisciplinare dell’Asl dedicato all’uso appropriato degli antibiotici, il GLAS, monitora i consumi e promuove formazione in ospedale e sul territorio. Il Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche segue invece la sorveglianza e il monitoraggio del consumo di antimicrobici negli allevamenti.

Secondo Claudia Marini, dirigente medico e coordinatrice del GLAS, l’Asl organizza corsi per il personale e iniziative rivolte ai medici di medicina generale e alla popolazione. Il programma aziendale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza comprende anche la sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza.

Tra le iniziative rivolte alla popolazione, il 7 ottobre 2026 si è svolto a Villa Marazza, a Borgomanero, un incontro su antibiotici, prevenzione delle infezioni e uso dei farmaci in medicina umana e veterinaria. È stato organizzato dall’Asl con l’Università per la Terza Età, la Fondazione Achille Marazza e l’assessorato alla Cultura comunale.

Il monitoraggio dei consumi è distinto dalla misurazione delle resistenze: l’appello non presenta dati locali sulla diffusione di batteri resistenti. Per iniziare o modificare una terapia, l’indicazione dell’Asl resta rivolgersi al medico o al veterinario.

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