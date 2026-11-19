TORINO – Nervi saldi e ritmo altissimo. Ben Shelton ha compiuto un passo decisivo verso le semifinali delle Nitto ATP Finals battendo Rafael Jodar per 7-6(8), 7-5 in due ore e sette minuti di gioco, in quella che si è già imposta come una delle sfide più avvincenti del torneo.

Con questo successo, il ventiquattrenne di Atlanta – numero 4 del PIF ATP Rankings – chiude la fase a gironi nel Girone John McEnroe con un bilancio di due vittorie e una sconfitta (dopo il successo all’esordio su Arthur Fils e lo stop contro Alexander Zverev).

I calcoli per il pass: cosa serve all’americano

Il destino di Shelton è ora legato all’ultima sfida di giornata, in programma nella sessione serale:

Passaggio del turno quasi certo: Shelton affronterà in semifinale Alexander Zverev — già certo del primo posto nel girone — a meno che Arthur Fils non superi il tedesco in due set.

Gli altri scenari: Con qualsiasi altro esito del match serale, l’americano straccerà comunque il biglietto per la semifinale come secondo del raggruppamento.

Se dovesse centrare l’approdo tra i migliori quattro, Shelton diventerebbe il più giovane tennista statunitense a raggiungere le semifinali alle Finals dai tempi di Andy Roddick, capace dell’impresa nel 2004 a 22 anni.

La partita

Fin dalle prime battute il match ha regalato intensità e scambi durissimi da fondo campo, esaltati dalla superficie veloce di Torino.

Primo set sul filo. Dopo un parziale equilibratissimo, la frazione si è decisa a un tie-break tiratissimo. Shelton si è affidato alla potenza del servizio per uscire dalle situazioni più delicate, ha cancellato due set point e ha chiuso alla seconda occasione complice un diritto lungo di Jodar.

Nella seconda frazione Shelton è scappato sul 4-2, ma Jodar ha confermato il carattere mostrato per tutto l’anno riagganciando l’avversario sul 5-5.

Nell’undicesimo game il numero 4 del mondo ha alzato i giri muovendo Jodar da un lato all’altro del campo fino a strappargli la battuta, per poi chiudere i conti sul proprio servizio.

Per Rafael Jodar si chiude con tre sconfitte in tre partite la prima esperienza a Torino, ma il bilancio complessivo del ventenne resta eccezionale. Passato dal numero 168 del mondo di gennaio alla Top 10 di novembre, lo spagnolo ha vissuto un’annata da sogno impreziosita dal primo titolo ATP a Marrakech, dalla finale Masters 1000 a Cincinnati e dai quarti di finale al Roland Garros.

Il doppio

Marcelo Arevalo e Mate Pavic completano a punteggio pieno il proprio cammino nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals, imponendosi sui brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos con un netto 6-3, 6-4.

La coppia salvadoregno-croata aveva già blindato il pass per le semifinali nei giorni scorsi, grazie alle vittorie ottenute contro le teste di serie numero 1 Harri Heliovaara / Henry Patten e i francesi Theo Arribage / Albano Olivetti. Contro il tandem verdeoro è arrivata la terza prova di solidità consecutiva, utile a chiudere in vetta al Gruppo Todd Woodbridge.

L’incrocio nel girone e l’attesa per sabato

Con Arevalo e Pavic sicuri del primo posto, lo sguardo si sposta ora sugli altri verdetti del torneo di doppio:

Sfida decisiva nel Gruppo Todd Woodbridge: più tardi in giornata Heliovaara e Patten incroceranno Arribage e Olivetti in un vero e proprio spareggio che assegnerà la seconda piazza utile per avanzare.

Verso il weekend: Arevalo e Pavic torneranno in campo sabato per la semifinale, dove ad attenderli ci sarà una tra Christian Harrison / Neal Skupski e Marcel Granollers / Horacio Zeballos.

A rendere ancora più speciale il giovedì torinese ci ha pensato il post-partita: subito dopo il punto decisivo, Marcelo Arevalo è stato raggiunto sul terreno di gioco dal figlio, regalando al pubblico dell’Inalpi Arena un momento di festa insieme prima di concentrarsi sull’assalto finale al titolo.

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