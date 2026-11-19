CronacaCuneo
Camion che trasporta carne suina si ribalta tra Piasco e Villanovetta: illesi il conducente e tre ciclisti
L’incidente è avvenuto vicino a località San Rocco, sulla provinciale verso Verzuolo. Il mezzo si è fermato ai margini di un frutteto.
PIASCO – Un camion si è ribaltato fuori strada tra Piasco e Villanovetta, nei pressi di località San Rocco. Il conducente e tre ciclisti che transitavano nel tratto sono rimasti illesi. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di mercoledì 18 novembre 2026, sulla provinciale in direzione di Verzuolo.
Il mezzo trasportava carne suina ed è uscito dalla carreggiata, fermandosi al margine di un frutteto. Il conducente è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Saluzzo.
La dinamica e la rimozione
Il camion sarebbe uscito di strada al termine di un sorpasso, rischiando di travolgere i tre ciclisti. Sarebbero stati questi ultimi a dare l’allarme. Le cause dell’uscita di strada restano da chiarire.
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