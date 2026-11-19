PIASCO – Un camion si è ribaltato fuori strada tra Piasco e Villanovetta, nei pressi di località San Rocco. Il conducente e tre ciclisti che transitavano nel tratto sono rimasti illesi. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di mercoledì 18 novembre 2026, sulla provinciale in direzione di Verzuolo.

Il mezzo trasportava carne suina ed è uscito dalla carreggiata, fermandosi al margine di un frutteto. Il conducente è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Saluzzo.

La dinamica e la rimozione

Il camion sarebbe uscito di strada al termine di un sorpasso, rischiando di travolgere i tre ciclisti. Sarebbero stati questi ultimi a dare l’allarme. Le cause dell’uscita di strada restano da chiarire.

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