TORINO – Quale fu il ruolo della Fiat di Torino durante la Seconda guerra mondiale? Quali problemi dovettero affrontare i lavoratori e i dirigenti della storica azienda automobilistica? Apre al pubblico domani, 20 novembre, la mostra “Imprese di guerra. Fiat, Lancia e i torinesi 1940-45”, allestita al Centro Storico Fiat nel capoluogo piemontese.

L’esposizione, che durerà sino al 4 aprile 2027, racconta il difficile equilibrio ricercato dalla Fiat negli anni della guerra tra necessità di salvaguardare stabilimenti, produzione e lavoratori e la complessa gestione dei rapporti con le forze politiche e militari del tempo.

Una mostra che racconta anche le contraddizioni che attraversavano la società del tempo

In un contesto segnato da precarietà e conflitti, l’azienda assunse a un ruolo cruciale nell’assistenza alla popolazione, garantendo cibo, beni essenziali e sostegno alle famiglie. Dopo l’8 settembre, infatti, con la fuga del Re e del governo, gli unici punti di riferimento restano la Chiesa e le imprese. Bisogna salvare stabilimenti, macchine e maestranze, districandosi fra interlocutori sempre più impazienti: occupanti tedeschi, fascisti, forze di liberazione. Tutti vanno accontentati, almeno un po’: un equilibrismo pericoloso, sempre sul filo del rasoio.

«Nel quadro europeo e mondiale di questa catastrofe della civiltà umana», dichiarò Giovanni Agnelli al consiglio di amministrazione Fiat del 10 novembre 1944, «la situazione del nostro Paese è quanto mai altra sciagurata e avvilente». L’impegno della Fiat è a difendere «prima gli uomini, poi le macchine». Quasi un testamento spirituale, nel giorno in cui Agnelli chiede a Giancarlo Camerana di succedergli come amministratore delegato.

L’assistenza della Fiat alla popolazione

Per difendere gli uomini, però, evitare la deportazione in Germania non basta. Nemmeno pagare i salari. Occorre provvedere direttamente ai bisogni essenziali: cibo, riparo, vestiario, assistenza medica, biciclette, legna da ardere, trasporti e mobilio per gli sfollati; informazioni e aiuto su internati, dispersi, deportati, arrestati. Le minestre Fiat, cucinate fino a centomila razioni, diventano il simbolo di una cura che da operai e impiegati finisce con l’estendersi all’intera città. Cura interessata, certo, indispensabile per mantenere l’ordine, ma non per questo meno preziosa.

Com’è organizzata la mostra?

Tre le sezioni tematiche in cui la mostra è organizzata: Sfamarsi, Produrre, Salvarsi. Le sezioni incorniciano le difficoltà affrontate dall’azienda, dai lavoratori e dai cittadini torinesi tra il 1940 e il 1945: dalle difficoltà di approvvigionamento e dalle iniziative di assistenza alla popolazione alla riconversione bellica degli stabilimenti, fino alla protezione delle persone e del patrimonio industriale, nel mezzo di profonde tensioni politiche e sociali. Accanto ai testi – verbali, lettere, disposizioni organizzative, diari privati, indagini socio-economiche realizzate da un apposito ufficio interno alla Fiat – ci sarà un’area di forte impatto visivo, trasversale alle sezioni, dove le contraddizioni di quegli anni emergono dall’accostamento fra bozzetti di propaganda aziendale – “lavoro e armi”! – e foto dei bombardamenti; parate e distribuzione del cibo; pubblicità che invitano a trasferirsi a lavorare in Germania e foto della liberazione.

I materiali esposti nascono da «un importante lavoro di ricerca, studio e rilettura dei materiali d’archivio» – spiega Lorenza Bravetta, direttore del MAUTO (Museo dell’Automobile Torino) – e integrano «nuove prospettive di interpretazione e linguaggi narrativi capaci di dialogare con pubblici diversi».

Il podcast di supporto

Il percorso espositivo si arricchisce di un podcast – scritto e interpretato da Gianluigi Ricuperati con la voce di Linda Messerklinger e le sonorizzazioni di Marco Bonino – che approfondisce le vicende storiche attraverso una narrazione sonora coinvolgente.

La figura di Giancarlo Camerana

«Questa mostra ha per me anche un significato personale, dovuto al ruolo centrale che nella vicenda ha avuto mio nonno, Giancarlo Camerana, una figura cruciale per Torino negli anni della fine della guerra e della ricostruzione» – dichiara il presidente del MAUTO, Benedetto Camerana. Il nonno Giancarlo «nel novembre del 1944 fu chiamato da Giovanni Agnelli ad assumere la guida della Fiat, in uno dei momenti più drammatici della storia dell’azienda e del Paese. In quegli anni di guerra, provati dai bombardamenti e da profonde lacerazioni sociali, la responsabilità di un’impresa andava ben oltre la continuità della produzione: significava proteggere le persone, salvaguardare il patrimonio industriale e contribuire alla sopravvivenza di un’intera comunità.

Attraverso i documenti conservati nell’archivio del Centro Storico Fiat, questa mostra ci restituisce la complessità delle scelte e delle responsabilità di quel periodo, invitandoci a riflettere sul rapporto tra industria, società e storia. Una memoria che sentiamo il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni, con rigore e consapevolezza» conclude il presidente.

L’approfondimento per le scuole

L’esposizione, inoltre, si correda di un programma di attività rivolte alle scuole secondarie di primo e secondo grado realizzato a cura di Centro Storico Fiat, Istoreto e Arteco. Il percorso è volto ad approfondire il ruolo dell’industria e della città di Torino durante la Seconda guerra mondiale. Attraverso una visita guidata interattiva – basata sull’analisi di documenti, fotografie e testimonianze conservati negli archivi del Centro Storico Fiat, alcuni dei quali finora inaccessibili al pubblico – gli studenti potranno esplorare le trasformazioni politiche, sociali ed economiche che hanno segnato la città tra il 1940 e il 1945, vedendo intrecciarsi vicende della Fiat e del mondo operaio con le esperienze quotidiane della popolazione, tra bombardamenti, occupazione, scioperi e Resistenza.

I giovani partecipanti sono invitati a confrontarsi direttamente con le fonti storiche e a sviluppare una riflessione critica sul rapporto tra industria, società e memoria.

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