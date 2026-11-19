TORINO – Una nuova perturbazione atlantica attraversa il Piemonte nella mattinata di oggi, giovedì 19 novembre, portando piogge sparse in pianura e nuove nevicate sulle Alpi. Il passaggio del fronte sarà piuttosto rapido, ma sarà seguito da un deciso rinforzo dei venti di Foehn, con raffiche che in montagna potranno superare i 100 km/h.

A fare il punto sulla situazione è Meteo in Piemonte, con l’aggiornamento delle ore 8 firmato da Andrea Maccagno.

Piogge tra Torinese, Cuneese e Nord Piemonte

La circolazione depressionaria posizionata sulle Isole Britanniche sta veicolando verso la nostra regione un nuovo impulso perturbato, che si muove rapidamente da ovest verso est.

Nelle prime ore del mattino piogge e rovesci sparsi hanno interessato anche le pianure, con fenomeni localmente di moderata intensità. Le zone maggiormente coinvolte sono il Torinese, il Cuneese occidentale, il Nord Astigiano, il Casalese, il Vercellese, il Novarese, il Biellese e il Verbano.

La perturbazione non dovrebbe comunque trattenersi a lungo sul Piemonte: già dalla tarda mattinata è atteso un progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Neve sulle Alpi, accumuli fino a 30 centimetri

La quota delle nevicate presenta differenze anche significative da una zona all’altra dell’arco alpino.

Secondo l’aggiornamento di Meteo in Piemonte, la neve è scesa fino a 1.300-1.400 metri tra Ossola, Formazza e alta Valsesia. Sul Torinese la quota si colloca invece tra 1.500 e 1.700 metri, mentre nel Cuneese risulta più elevata, localmente anche oltre i 2.000 metri.

Gli accumuli più consistenti si registrano tra la Valle d’Aosta occidentale e i crinali alpini di confine tra le Valli di Lanzo e l’alta Valle Orco. In queste aree i nivometri dell’Arpa hanno rilevato fino a 20-30 centimetri di neve fresca.

Le precipitazioni nevose hanno quindi interessato soprattutto i settori alpini occidentali e settentrionali, con quantitativi differenti in base alla quota e alla posizione rispetto al fronte perturbato.

In arrivo forti venti di Foehn: raffiche oltre i 100 km/h

La principale novità attesa nelle prossime ore riguarda il vento. Con il passaggio della perturbazione, già dalla tarda mattinata si attiveranno infatti forti correnti di Foehn sulle Alpi e nelle valli.

Nel corso del pomeriggio le raffiche potrebbero raggiungere anche le pianure vicine, in particolare tra Torinese e Cuneese. In quota sono attesi valori localmente superiori ai 100 km/h.

Il Piemonte si prepara dunque a una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili: piogge e nevicate nella prima parte della giornata, seguite dal rinforzo dei venti di Foehn, che accompagneranno il rapido allontanamento della perturbazione.

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