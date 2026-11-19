TORINO – Tensioni e nuovi scontri tra studenti e polizia si sono verificati, questa mattina, alla vigilia dello sciopero nazionale previsto per la giornata di domani per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e finanziamenti all’istruzione.

Nella mattinata, infatti, un gruppo di studenti si è riunito in presidio davanti al Rettorato.

I motivi del presidio degli studenti

Parte tutto dall’approdo, oggi, sul tavolo del consiglio di amministrazione dell’Università di una delle principali rivendicazioni emerse dalle recenti occupazioni studentesche che hanno interessato per due settimane il Campus Luigi Einaudi e per una settimana Palazzo Nuovo: l’introduzione di un rimborso per i tirocini curriculari. In concomitanza con la seduta, i collettivi avevano annunciato un presidio sotto il Rettorato per monitorare l’esito della discussione e mantenere alta la pressione sulla governance dell’Ateneo.

Alla vigilia dell’incontro, la componente studentesca era tornata a denunciare quello che definisce un forte squilibrio nella rappresentanza all’interno degli organi decisionali: appena quattro rappresentanti in Senato Accademico e due nel Cda, a fronte del peso di docenti e personale tecnico-amministrativo.

Dura anche la replica alla direttrice generale Prandi, accusata dagli studenti di chiudersi al confronto in presenza di mobilitazioni. Secondo i manifestanti, il rifiuto di dialogare durante presidi e proteste denota «una consapevolezza di incapacità di gestione delle istanze studentesche», rivendicando invece la piazza come unico strumento efficace per dare piena voce a chi si trova in una posizione di svantaggio istituzionale.

Pur accogliendo positivamente l’apertura sul fronte dei tirocini – definita comunque come «l’ultima delle richieste e la più semplice da accontentare» – il movimento chiarisce che la mobilitazione non si arresterà. Al centro della vertenza restano infatti richieste più ampie: la rescissione di tutti gli accordi tra l’Università e le industrie belliche, l’aumento dei fondi destinati alla ricerca e maggiori tutele contro il precariato universitario.

Gli scontri

Purtroppo, durante il presidio, sono aumentati i momenti di tensione, sfociati poi nello scontro tra studenti e polizia che ha preso a manganellare i ragazzi. “Ancora una volta la risposta di Prandi e della Prefettura è la violenza” dicono i manifestanti che hanno anche dichiarato che più volte la polizia ha tentato di arrestare alcuni studenti.

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