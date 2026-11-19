VALDILANA – A Valdilana sono state segnalate telefonate da persone che si presentano falsamente come addetti comunali e chiedono informazioni sulle famiglie. L’amministrazione invita a non fornire dati personali a interlocutori non verificati e a segnalare le chiamate sospette ai carabinieri.

Chi telefona sostiene di lavorare per l’ufficio Tributi o per l’ufficio Statistiche. Le domande riguardano la composizione del nucleo familiare e la convivenza con altre persone: tra quelle segnalate c’è anche la richiesta di sapere se si abita da soli. Il Comune considera le chiamate tentativi di truffa.

Cosa fare in caso di chiamata sospetta

L’amministrazione raccomanda di interrompere la conversazione in caso di dubbi, senza comunicare informazioni personali o riservate sulla propria situazione familiare a chi non è stato identificato. Il Comune riferisce di aver già allertato le forze dell’ordine e invita chi riceve telefonate di questo tipo a segnalarle tempestivamente ai carabinieri.

Per verificare una richiesta si può contattare autonomamente il Comune, senza affidarsi a un numero fornito durante la telefonata sospetta. Il recapito generale pubblicato dall’ente è 015 7592111; sono disponibili anche i contatti degli uffici comunali.

Le chiamate e il censimento Istat

Le richieste di informazioni statistiche non sono necessariamente false. In generale, il censimento Istat della popolazione e delle abitazioni 2026 interessa alcune famiglie nei comuni selezionati e si svolge dal 5 ottobre al 23 dicembre. Le famiglie coinvolte ricevono una lettera informativa e, dal 12 novembre al 23 dicembre, quelle che non hanno risposto o hanno risposto solo in parte possono essere contattate dagli operatori comunali anche per telefono.

Una rilevazione in corso non conferma però l’identità di chi chiama. In caso di dubbio si può interrompere la conversazione e verificare attraverso i recapiti ufficiali. Per informazioni e assistenza sul censimento, l’Istat indica il numero gratuito 1510.

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