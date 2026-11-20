PIEMONTE – Il vino piemontese corre in controtendenza rispetto alla frenata nazionale e nel primo semestre 2026 riconquista il secondo posto in Italia per valore delle esportazioni, superando la Toscana e piazzandosi subito alle spalle del Veneto.

Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Unione Italiana Vini, nei primi sei mesi dell’anno le vendite oltreconfine hanno toccato quota 566,9 milioni di euro, mettendo a segno un +2,4% a fronte di una media italiana in calo del 6,2%.

L’effetto traino dell’Asti Spumante Docg e dei rossi Dop

A spingere la volata del Piemonte dopo l’accelerazione del secondo trimestre è stata soprattutto la performance dell’Asti Spumante Docg — scelto dalla Regione come Vino dell’Anno 2026 — che con 73 milioni di euro registra un balzo a valore superiore al +28%. Sul fronte dei mercati esteri, gli Stati Uniti si confermano la prima destinazione per i grandi rossi Dop piemontesi (assorbendo quasi un quarto dell’export), con segnali incoraggianti di ripresa degli ordini già nel terzo trimestre dopo un avvio d’anno complesso oltreoceano.

Un volano da oltre 10,2 miliardi per l’agroalimentare

Il successo delle etichette regionali fa da apripista all’intero comparto agroalimentare piemontese, che nei primi sei mesi del 2026 ha superato i 10,2 miliardi di euro di export (+8,9%).

Un risultato accolto con soddisfazione dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni, che sottolineano come la qualità dei vitivinicoltori e le missioni internazionali sui mercati strategici — da New York a Hong Kong fino a Pechino, in vista dei prossimi appuntamenti a Haikou e Shanghai — stiano consolidando la competitività del territorio nel mondo.

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