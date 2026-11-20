PIEMONTE – Una violenta ondata di venti di Foehn sta interessando il Piemonte nella giornata di oggi, venerdì 20 novembre, spingendo le raffiche dalle creste alpine fino alle pianure occidentali tra il Torinese e il Cuneese.

Il fenomeno sta provocando diversi disagi sul territorio e un brusco rialzo termico, con temperature insolitamente miti per la stagione che hanno toccato i +18°C a Torino e picchi fino a +19/20°C nei settori occidentali e sud-occidentali.

I picchi di vento tra alta quota e pianura

Le punte più intense sono state registrate sui rilievi e agli sbocchi vallivi: spiccano i 124 km/h alla Sacra di San Michele, i 111 km/h a Gran Vaudala e i 100 km/h a Villanova Pellice, seguiti dai 91 km/h del Rifugio Vaccarone, gli 89 km/h di Villar Pellice e gli 85 km/h alla Rocca dell’Abisso nel Cuneese.

Le raffiche hanno soffiato con grande intensità anche a quote inferiori e in area metropolitana, toccando i 79 km/h a Superga, i 70 km/h a Rivoli e Pinerolo e i 66 km/h a Torino e Villar Perosa. Secondo le previsioni meteo, la ventilazione inizierà ad attenuarsi a partire dalla serata e nel corso della notte sulle pianure, per poi calare definitivamente lungo le valli alpine entro la mattinata di domani, sabato 21 novembre.

Alberi caduti e interventi dei Vigili del Fuoco

La forza delle raffiche ha reso necessari numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della viabilità e la rimozione di alberi e rami abbattuti dal vento tra il capoluogo, la Val di Susa e la Val Sangone.

Si segnalano cadute di piante in strada del Maniero a Torino, nelle borgate Pianassi e Mantiera a Rubiana, in via Circonvallazione ad Almese e in borgata Levrette a Valgioie. Fortunatamente, nonostante i disagi, non si registrano persone ferite.

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