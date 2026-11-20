SALUZZO – Né cattura né abbattimento, ma solo istinto di fuga davanti a un predatore. È questo l’intento dell’amministrazione comunale di Saluzzo, che ha deciso di affidarsi ai falchi per allontanare i piccioni dal centro cittadino. Il Comune ha stanziato 5.500 euro per avviare un servizio di bird control, affidato a una ditta specializzata in falconeria di Peveragno.

I rapaci saranno impiegati soprattutto nelle zone del centro storico dove si concentra il maggior numero di colombi, tra cui l’isolato del teatro Magda Olivero. L’obiettivo è sfruttare la presenza dei predatori naturali per spingere i volatili a spostarsi altrove, senza ricorrere a catture, abbattimenti o sostanze chimiche.

La decisione arriva dopo un censimento condotto tra marzo 2025 e marzo 2026, che ha rilevato 4.918 piccioni sul territorio comunale. Il numero è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al monitoraggio del 2012. Dallo studio è emersa, inoltre, una diminuzione dei colombi nel centro cittadino e un aumento della loro presenza nelle aree periferiche.

Secondo le valutazioni tecniche, al momento non sono necessari interventi per ridurre il numero complessivo degli animali. L’amministrazione punta quindi a intervenire sulle zone in cui la loro presenza risulta più concentrata.

“Prima abbiamo acquisito i dati e, confrontandoci con tecnici ed esperti, abbiamo deciso di provare la strada dei falchi per tentare di allontanare i colombi dove la loro presenza è maggiore”, spiega il sindaco Franco Demaria.

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