BIELLA – Una partecipazione massiccia è stata la risposta all’appello della Cgil per lo sciopero generale di oggi, venerdì 20 novembre, che ha portato nelle vie del centro cittadino circa 1.500 persone. Accanto ai lavoratori e ai pensionati, in strada hanno sfilato anche numerosi studenti biellesi, scesi in piazza su iniziativa del collettivo Kepolvere.

Il percorso del corteo

Il lungo corteo ha preso il via dal concentramento tra piazza Unità d’Italia e largo Cusano, risalendo l’asse centrale di via Italia fino a raggiungere piazza Martiri della Libertà. La mobilitazione è poi proseguita scendendo verso piazza Duomo e percorrendo via Garibaldi, per concludersi infine in piazza Vittorio Veneto.

Una marcia compatta e partecipata con cui lavoratori e giovani hanno voluto lanciare un segnale chiaro alle istituzioni, ribadendo l’urgenza di un cambio di rotta nelle politiche economiche e sociali, a difesa del potere d’acquisto, dei diritti, dell’istruzione e dei servizi pubblici.

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