BRA – Era un banale controllo stradale, che però ha riscontrato un tasso alcolemico nell’autista professionista di oltre 2 g/l, un valore particolarmente elevato e ben oltre il limite di zero previsto dal Codice della strada per chi guida mezzi destinati al trasporto di merci.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi sull’autostrada A33 Cuneo-Asti, durante una serie di verifiche sul traffico commerciale condotte dalla Polizia stradale di Cuneo, sottosezione di Bra.

Gli agenti hanno fermato un autoarticolato per un controllo di routine, ma hanno subito notato nel conducente evidenti segni di alterazione psicofisica. Il successivo test con l’etilometro ha confermato i sospetti, rilevando una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 2 grammi per litro.

Per l’autotrasportatore è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno inoltre ritirato la patente ai fini della sospensione e disposto la decurtazione dei punti. Il mezzo pesante, non potendo proseguire il viaggio in sicurezza, è stato riaffidato all’azienda proprietaria.

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