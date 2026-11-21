BIELLA – L’ambulatorio di stomaterapia dell’Ospedale di Biella dispone di una nuova apparecchiatura per la riabilitazione del pavimento pelvico. L’ASL BI l’ha acquisita con il contributo di APISTOM Biella: il dispositivo, dal valore complessivo di circa 12 mila euro, sostituisce quello precedente.

Un’altra apparecchiatura, donata negli anni scorsi dalla stessa associazione, resta in uso nel secondo ambulatorio. Da gennaio le prestazioni saranno organizzate su due agende dedicate, una per ciascun ambulatorio.

Come funziona l’apparecchiatura

La strumentazione integra valutazione elettromiografica, biofeedback visivo ed elettrostimolazione. Come spiegato dall’équipe infermieristica dell’ASL, le funzioni possono essere utilizzate separatamente o insieme, secondo le necessità della persona.

Il supporto visivo aiuta a comprendere l’attività della muscolatura e ad apprendere gli esercizi da proseguire anche a casa. Il dispositivo consente inoltre di registrare il percorso individuale, confrontare le valutazioni nel tempo e adattare il programma riabilitativo.

Nel 2026, fino alla comunicazione dell’ASL, sono state seguite per la riabilitazione pelvica circa 270 persone provenienti dalle strutture di Urologia, Ginecologia e Chirurgia generale. Tra i problemi trattati figurano l’incontinenza urinaria dopo interventi alla prostata, l’incontinenza da sforzo, quella fecale e la stipsi. Non tutti i percorsi prevedono l’uso dell’apparecchiatura: alcuni pazienti svolgono la sola fisiochinesiterapia.

Il presidente di APISTOM Biella, Dante Moratto, ha ricordato che la collaborazione con l’azienda sanitaria comprende precedenti contributi per attrezzature e formazione specialistica. “Questa donazione si inserisce in un percorso di collaborazione consolidato con l’ASL di Biella”, ha dichiarato.

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