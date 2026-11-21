VALENZA – È a Valenza che si trova uno dei segni più importanti del legame tra la maison Bulgari e il territorio piemontese: la più grande manifattura di gioielleria monomarca al mondo. Inaugurato nel 2017 e ampliato nel 2025, lo stabilimento è diventato un punto di riferimento per la produzione del marchio, che oggi conta circa 1.100 dipendenti e punta a superare quota 1.600 entro il 2029, raddoppiando la capacità produttiva.

Nel complesso trova spazio anche la Scuola Bulgari, primo centro di formazione della maison aperto al pubblico e interamente dedicato alla gioielleria, che affianca la Bulgari Academy. Una realtà industriale e formativa che rappresenta il legame tra il marchio e il distretto orafo valenzano.

Un legame che accompagna anche il ricordo di Paolo Bulgari, scomparso all’età di 89 anni. Terzo figlio di Giorgio Bulgari e fratello di Gianni, Nicola e Lia, è stato presidente del marchio di famiglia, designer e protagonista internazionale del settore del lusso e dell’alta gioielleria.

La famiglia ha annunciato la sua scomparsa ricordandone “la straordinaria figura, la profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo”. Nel messaggio dei familiari anche un riconoscimento significativo: “Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi”.

Paolo Bulgari aveva iniziato a lavorare nella bottega di famiglia da giovane, mentre studiava giurisprudenza, e da lì non si era più allontanato. Poco incline alla vita pubblica, era apprezzato per la sua sensibilità artistica e per il contributo dato alla crescita della maison. Nel negozio di via Condotti, a Roma, sono passate nel corso degli anni numerose personalità del cinema e dello spettacolo, da Ingrid Bergman e Marilyn Monroe ad Audrey Hepburn, Sophia Loren e, più recentemente, Nicole Kidman e Angelina Jolie.

Nel 1994 aveva partecipato anche al film Prêt-à-Porter di Robert Altman, interpretando se stesso in un breve cameo.

Padre di sei figli, avuti da due matrimoni, Paolo Bulgari lascia un segno importante nella storia del marchio che porta il suo nome e che, attraverso lo stabilimento di Valenza, continua a rappresentare una delle realtà più rilevanti dell’alta gioielleria internazionale.

I funerali si terranno lunedì 23 novembre alle 11 nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma.

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