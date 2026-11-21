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Chieri ’76 si aggiudica il derby di A1 volley femminile contro Novara in tre set
La squadra di coach Negro offre una prestazione convincente, distinguendosi soprattutto per la qualità del gioco di squadra e la continuità durante l’incontro
NOVARA – La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conquista una vittoria importante sul campo della Igor Novara, imponendosi con un netto 3-0 in una partita che, alla vigilia, si preannunciava più equilibrata.
La squadra di coach Negro offre una prestazione convincente, distinguendosi soprattutto per la qualità del gioco di squadra e la continuità durante l’incontro. Ottima la prova della palleggiatrice Van Aalen, precisa nella gestione del gioco, mentre Eggleston, premiata come MVP, Nervini e Nemeth si mettono in evidenza con il loro contributo offensivo.
Chieri prende il controllo del match
Il primo set si apre con un sostanziale equilibrio tra le due formazioni. Con il passare degli scambi, però, Chieri trova maggiore continuità e riesce ad allungare nel punteggio. Determinante anche il lavoro a muro, con Lubian protagonista nella fase finale del parziale, chiuso dalle ospiti sul 25-19.
Nel secondo set la formazione chierese aumenta ulteriormente il ritmo e prende subito il controllo del gioco. Novara fatica a trovare soluzioni efficaci, mentre Chieri mantiene alta la qualità in attacco e in difesa, chiudendo senza particolari difficoltà sul 25-15.
Il terzo set chiude i conti
Più combattuto il terzo parziale, nel quale la Igor prova a rientrare in partita e mantiene il confronto aperto fino alle battute finali. Chieri, tuttavia, si dimostra più concreta nei momenti decisivi, commette meno errori e riesce a chiudere sul 26-24, conquistando l’intera posta in palio.
Un successo importante per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che consolida così il terzo posto in classifica e conferma il proprio buon momento di forma.
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