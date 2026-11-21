CUMIANA – Una donna incinta di 45 anni è rimasta ferita a Cumiana, nel Torinese, dopo essere stata intrappolata sotto un albero caduto per il vento. Liberata dai soccorritori, è stata trasferita al CTO di Torino. Il primo elicottero inviato sul posto ha dovuto interrompere la missione a causa delle raffiche.

L’allarme è scattato intorno alle 17.15 di venerdì 20 novembre dai boschi nella zona di borgata Ravera. Secondo la ricostruzione dell’intervento, una squadra a terra del Soccorso alpino e speleologico piemontese e l’equipaggio dell’ambulanza di soccorso avanzato di Giaveno hanno liberato la donna e valutato le sue condizioni.

Il trasferimento dal bosco al campo sportivo

La centrale operativa del 118 di Torino, che ha coordinato i soccorsi, ha concordato con la squadra la necessità di trasferire la ferita in elicottero. Il mezzo piemontese non era disponibile ed è stato inviato l’elisoccorso valdostano, che ha però dovuto interrompere la missione per il forte vento.

I soccorritori hanno quindi trasportato la donna in barella a piedi fino all’ambulanza. Il mezzo l’ha accompagnata al campo sportivo di Cumiana, dove è stata imbarcata sull’elicottero con base a Torino.

La 45enne è stata ricoverata al CTO in codice giallo, con un trauma toracico e un sospetto trauma spinale, ma per fortuna nessuna conseguenza per la gravidanza.

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